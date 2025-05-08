В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, которые продолжались более трех часов. Главы государств подписали более 20 документов по итогам переговоров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Си Цзиньпин прибыл в Москву утром 8 мая для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Кремле глава КНР встретился с Владимиром Путиным.

В своем выступлении Путин заявил, что отношения России и Китая достигли наивысшего за всю историю уровня. Они самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры, подчеркнул российский лидер.

В заявлении глав России и Китая о дальнейшем стратегическом взаимодействии и об углублении отношений говорится о том, что странам с ядерным оружием следует отказаться от менталитета холодной войны и решать проблемы через равноправный диалог. Также стороны договорились нести ответственность за сохранение достоверной исторической памяти о Второй мировой войне.

В совместном заявлении стороны отметили «крайнюю важность поддержания и укрепления глобальной стратегической стабильности». Главы государств призывали также отказаться от «игр с нулевой суммой».

Помимо этого стороны отметили, что поддерживают все усилия по установлению мира на Украине, а также планируют наращивать взаимодействие, чтобы противостоять курсу США на сдерживание России и Китая. Кроме того, Москва и Пекин призвали отказаться от санкций и давления на Северную Корею.

По итогам встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали следующие документы:

совместное заявление сторон о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху;

заявление по глобальной стратегической стабильности;

соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций;

план действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года;

меморандум о взаимопонимании;

меморандум о создании двусторонней консультативной комиссии по вопросам обеспечения биологической безопасности;

меморандум о сотрудничестве в сфере создания и развития научных установок класса «мегасайенс»;

меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации и цифровой экономики;

меморандум о сотрудничестве между «Движением первых» и Всекитайской федерацией молодежи;

меморандум о сотрудничестве в области создания лунной электростанции для международной научной лунной станции между «Роскосмосом» и КНР;

меморандум об углублении сотрудничества между ВГТРК и Медиакорпорацией Китая;

меморандум о сотрудничестве между RT и медиакорпорацией Китая;

меморандум о сотрудничестве между Телеканалом «Russia Today» и информационным агентством «Синьхуа»;

меморандум между информационным агентством «Россия сегодня» и информационным агентством «Синьхуа» о проведении Экспертного форума стран ШОС;

меморандум о взаимодействии в области новостей между АО «Газпром-медиа холдинг» и информационным агентством «Синьхуа»;

договор о научном сотрудничестве между Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и Пекинским университетом;

договор о сотрудничестве между Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и Пекинским университетом о создании Платформы исследований БРИКС;

договор о сотрудничестве между Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и Университетом Цинхуа;

меморандум о взаимопонимании между Российским химико-технологическим университетом имени Д.И.Менделеева и Университетом Цинхуа;

меморандум о сотрудничестве между Московским государственным университетом (МГУ) имени М. В. Ломоносова и Медиакорпорацией Китая;

меморандум о взаимопонимании между МГУ имени М. В. Ломоносова (Российская Федерация) и газетой «Жэньминь жибао»;

декларация о дальнейшем укреплении сотрудничества в целях поддержания авторитета международного права;