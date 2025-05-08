В четверг, 8 мая, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прилетел в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Кремле состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Что говорили два государственных лидера — в материале RTVI.

Основной темой выступлений Владимира Путина и Си Цзиньпина стал грядущий юбилей завершения ВОВ, общее понимание значимости Победы, а также прошлое и настоящее российско-китайского сотрудничества. В начале встречи российский лидер поблагодарил китайского коллегу за решение разделить с Россией празднование 80-летия Победы.

«Боевое братство наших народов, сложившееся в те суровые военные годы, это одна из фундаментальных основ современных российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Мы развиваем наши связи во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было», — заявил Путин.

Президент России отметил, что парадный расчёт войск Китая на параде 9 Мая в Москве будет самым многочисленным из зарубежных.

Путин также заявил, что будет рад приехать в Китай на торжества по случаю юбилея победы над Японией (отмечается 9 сентября 1945 года).

«Неисчислимые жертвы, которые понесли оба наших народа, — они стоят того, чтобы мы никогда об этом не забывали. 27 млн жизней отдал Советский Союз, положил их на алтарь Отечества и алтарь Победы. И 37 млн жизней унесла война Китая за свою свободу и независимость», — сказал он.

Китай готов вместе с Россией защищать правду об истории Второй мировой войны, заверил во время своего выступления Си Цзиньпин. Глава КНР заявил, что российские и китайские народы 80 лет назад ценой тяжелых потерь одержали великую Победу и внесли тем самым огромный исторический вклад в дело мира во всем мире и в прогресс человечества.

«Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совета ООН, с чувством долга смело защищать правду об истории Второй мировой войны. Стоять на страже авторитета и позиции ООН, решительно отстаивать интересы и права наших государств и всех развивающихся стран, сообща формировать равноправный и упорядоченный многополярный мир и инклюзивную, общедоступную экономическую глобализацию», — сказал китайский лидер.

РИА Новости сообщает, что делегация КНР прибыла в Кремль с подарками — в их числе деревянный столик и граммофон, украшенный миниатюрой с изображениями цветов и птиц в восточном стиле.