Россия станет рассматривать страны Балтии и Польшу как законные цели, если на территории этих государств будет дислоцировано ядерное оружие НАТО. Об этом заявил «Абзацу» эксперт по ядерному вооружению Максим Шингаркин.

Он отметил, что при появлении на территории этих стран американской авиабомбы целями будут считаться как хранилища, так и штабы вооруженных сил, а также командные пункты.

«Условно: достаточно США разместить 10 ядерных авиабомб в Эстонии — и целью применения тактического ядерного оружия станет Министерство обороны в Таллине, Генштаб, аэродром», — пояснил Шингаркин.

Ранее источники Financial Times сообщили, что в США обсуждается возможность дополнительного развертывания ядерного арсенала в Европе. Один из собеседников издания отметил, что речь идет о переговорах конфиденциального характера, которые могут не привести к реальным изменениям в соглашениях о сотрудничестве в этой сфере.

Публикация появилась на фоне обеспокоенности европейских стран из-за заявлений президента США Дональда Трампа о планах по выводу американского контингента. Сейчас участниками программы НАТО по совместному использованию ядерного оружия являются Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и Турция.