Правительство Армении окажет поддержку производителям, которые понесут убытки на фоне введенных Россией ограничений на ввоз армянских товаров. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на встрече с жителями Гегаркуникской области во время предвыборной кампании, передает «Арменпресс».

«Перец портится, розы портятся, правительство за это заплатит, но в результате всего этого производство перца в Армении вырастет, и экспорт тоже вырастет», — сказал он.

По словам Пашиняна, власти Армении будут выполнять программы «во всех случаях, когда возникают несправедливые препятствия для экспорта», чтобы в армянской экономике «не было пострадавших». Премьер-министр уточнил, что под действие этих программ попадут только предприниматели, проблемы которых не связаны с качеством товара.

«Мы не можем экспортировать некачественную продукцию в ущерб нашему суверенитету и государственным интересам. Мы будем поддерживать этих бизнесменов, чтобы они привели свою продукцию к новым стандартам качества», — заявил глава правительства.

Пашинян также рассказал об освоении новых экспортных рынков и об уже поступивших предложениях по закупке роз, фруктов и овощей со стороны международных партнеров. Премьер Армении выразил уверенность в том, что диверсификация направлений экспорта представляет собой залог независимости экономики.

Запрет на ввоз армянских продуктов в Россию Пашинян назвал неправильным и политизированным, отметив, что такие шаги «настраивают людей против ЕАЭС». Он отметил, что Ереван понимает плюсы членства в этом союзе, но он должен открыть новые возможности, «чтобы имидж ЕАЭС в Армении вырос, а не наоборот».

1 июня президент России Владимир Путин провел с Пашиняном телефонный разговор, в ходе которого поздравил премьер-министра Армении с днем рождения и обсудил результаты заседания Высшего Евразийского экономического совета, который прошел в Астане 29 мая.

Армянский лидер, в свою очередь, выразил благодарность Путину за «сбалансированную позицию по ряду вопросов, вызывающих разночтения», а также за «дружественный тон и поддержку».

В конце мая Россельхознадзор объявил о временном ограничении на ввоз цветов из Армении. Россия также приостановила продажу армянского коньяка и вина, ввела ограничения на ввоз армянских томатов, огурцов, перцев, зеленных культур, клубники, рыбы, абрикосов, персиков, сливы, черешни и винограда.