Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля 1 июня.

В ходе беседы российский лидер поздравил главу армянского правительства с днем рождения. Стороны также обсудили итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета.

В свою очередь, Пашинян поблагодарил Путину за «сбалансированную позицию по ряду вопросов, вызывающих разночтения», «дружественный тон и поддержку», а также за поздравление с днем рождения, сообщила пресс-служба армянского кабмина, передает агентство «Новости-Армения». В ходе разговора стороны обсудили текущие вопросы двусторонней и многосторонней повестки и договорились продолжить контакты в ближайшее время в формате личной встречи, говорится в сообщении.

В понедельник Путин направил Пашиняну поздравительную телеграмму по случаю его дня рождения. В ней говорится, что отношения между Россией и Арменией «традиционно носят дружественный характер».

«И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии. Хотел бы пожелать вам здоровья, благополучия и успехов», — говорится в тексте телеграммы.

Ранее лидеры России, Беларуси, Казахстана и Киргизии призвали Армению как можно скорее провести референдум о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В совместном заявлении говорится, что подготовка республики к интеграции в ЕС несет «существенные риски» для экономической безопасности стран ЕАЭС. Документ был передан армянскому вице-премьеру Мгеру Григоряну, представлявшему страну на саммите объединения в Казахстане вместо Пашиняна, который отказался от участия в мероприятии, сославшись на подготовку к парламентским выборам в июне.

Путин по итогам саммита ЕАЭС в Астане заявил, что в случае выхода Армении из объединения и ее перехода на стандарты ЕС Москва будет вынуждена разорвать экономические соглашения с Ереваном, а республика столкнется с негативными последствиями, в том числе со снижением ВВП, повышением цен на энергоносители и тарифов на железнодорожные перевозки, восстановлением таможенного контроля и пошлин и др.

Сам Пашинян заявил, что вопрос проведения референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС сейчас не является актуальным для его страны.

«По крайней мере, до того момента, пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства или не близка к получению статуса кандидата на членство, проведение какого-либо референдума нелогично», — сказал он.

По словам Пашиняна, у республики «еще есть потенциал» сотрудничества в рамках ЕАЭС, и она продолжит «спокойно, без споров, без нервов» работать в рамках объединения.

Говоря об отношениях Еревана и Москвы, армянский премьер выразил мнение, что сейчас идет их трансформация.