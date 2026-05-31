Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что Ереван сделает выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом, когда «вопрос встанет ребром», а сейчас он не стоит. В интервью журналисту Павлу Зарубину он поддержал прогноз главы армянского правительства Никола Пашиняна о том, что республика разбогатеет и поэтому не пострадает от повышения цен на российские нефть и газ.

«Когда дело дойдет до того, что этот вопрос встанет ребром, тогда будет конкретика с этим вопросом, тогда и будем проводить стресс-тесты, если будет такая необходимость. Сейчас мы просто не рассматриваем такого сценария», — сказал Григорян.

Отвечая на вопрос, подсчитывала ли Армения возможный ущерб экономике в случае разрыва связей с ЕАЭС, вице-премьер отметил, что не видит в этом необходимости на данный момент.

Он также выразил надежду, что нынешние проблемы с ввозом армянских товаров в Россию носят технический характер и скоро будут решены.

Григорян добавил, что разделяет мнение премьер-министра Никола Пашиняна о планах страны разбогатеть.

«Как разбогатеет, что будет, какие будут потоки — это долгий разговор. Сейчас мне сложно будет на ногах просто репликой вам ответить на этот вопрос», — заявил вице-премьер.

Дискуссия о членстве Армении в ЕАЭС актуализировалась в мае 2026 года. В начале месяца в Ереване прошел первый саммит Армения — ЕС, на котором стороны подтвердили намерение углублять сотрудничество.

В ответ на это президенты России, Беларуси, Казахстана и Киргизии на саммите в Астане подписали совместное заявление, в котором указали, что подготовка Армении к вступлению в ЕС создает «значительные риски для экономической безопасности» стран-членов ЕАЭС. Они также призвали Ереван провести общенациональный референдум, чтобы армянский народ сам решил, в каком из союзов оставаться.

Позднее президент России Владимир Путин адресовал Армении вопрос о том, как долго можно «сидеть на двух стульях». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что курс Армении на интеграцию с ЕС несовместим с членством в ЕАЭС, поскольку это «взаимоисключающие процессы».

При этом представитель Кремля подчеркнул, что никто не станет уговаривать Армению оставаться в союзе, однако страна не должна делать это за счет экономик других участников ЕАЭС и получать поблажки и льготы. Россия также пригрозила приостановить соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если Армения продолжит процесс евроинтеграции.

Экономическое давление усилилось и в торговой сфере: с 30 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перца, зелени и клубники из Армении, официально сославшись на многочисленные случаи нарушений. Также были приостановлены поставки армянских цветов и некоторых алкогольных напитков.

На этом фоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, который заявил, что не поехал на саммит в Астану из-за предвыборной кампании, признал необходимость провести всенародный референдум о выборе политико-экономического курса страны.