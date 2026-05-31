Европейский союз рассматривает возможность временной заморозки потолка цен на российскую нефть на фоне продолжающейся уже четвертый месяц войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В 2025 году ЕС запустил динамический механизм, который автоматически устанавливает потолок цен каждые шесть месяцев на 15% ниже среднерыночной ставки для российской нефти Urals. Европейским компаниям запрещено предоставлять услуги по страхованию и транспортировке нефти, проданной выше этого лимита. Нынешний порог составляет $44,10 за баррель, но должен быть пересмотрен этим летом.

По словам источников Bloomberg, очередной пересмотр потолка цен в июле поднимет потолок цены на российскую нефть как минимум до $65 — то есть выше прежнего лимита в $60, установленного коллективно «Большой семеркой». Заморозка, если ее все же утвердят, сохранит действующую ставку.

Другие варианты, которые рассматриваются в ЕС, включают приостановку динамического автоматического повышения ценового порога до конца года в связи с исключительными обстоятельствами на Ближнем Востоке или ограничение его роста до $60, чтобы вернуться к уровню, установленному G7.

Этот шаг станет частью 21-го пакета санкций ЕС с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Блок намерен доработать и официально предложить новый пакет мер в начале июня.

Среди других мер, обсуждаемых в рамках нового пакета, — расширение санкционных списков за счет банков, нефтетрейдеров, нефтеперерабатывающих заводов и криптооператоров в третьих странах, подозреваемых в содействии нарушению уже действующих санкций.

Кроме того, ЕС планирует ввести санкции против еще около 20 танкеров, которых считает судами так называемого «теневого флота», якобы используемого для торговли российской нефтью в обход западных ограничений. В дальнейшем эти санкции планируется распространить и на суда, аналогичным образом перевозящие сжиженный природный газ (СПГ).

Маловероятно, что новые санкции будут включать полный запрет на морские услуги. По словам источников, несколько стран-членов продолжают выступать против этой меры из-за нестабильности на Ближнем Востоке и если она не будет поддержана G7 в полном составе.

В 21-й пакет антироссийских санкций ЕС также могут войти торговые ограничения на некоторые критические полезные ископаемые, металлы и руды, используемые в аэрокосмическом секторе России, а также технологии (например, средства радиоэлектронной борьбы).

Евросоюз также рассматривает возможность введения контроля в отношении около 20 компаний-экспортеров, в том числе из Китая, Индии, Турции и стран Центральной Азии, которых подозревает в продолжении поставок подсанкционных товаров в Россию.

Основные цели нового пакета — попытка еще сильнее ограничить доходы РФ от продажи энергоносителей и ужесточить условия для ее финансового сектора, а также лишить российскую военную промышленность необходимых ей поставок.

Для принятия санкций требуется одобрение всех государств-членов, поэтому меры в составе пакета могут существенно измениться к моменту его принятия.