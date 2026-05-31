Во Франции, где после победы французской команды «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) над английским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов вспыхнули беспорядки, были задержаны 416 человек, из них 283 — в Париже. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на МВД. Глава ведомства Лоран Нуньес назвал беспорядки «абсолютно неприемлемыми» и уточнил, что семь полицейских получили ранения.

Сам матч прошел 30 мая на будапештской арене «Пушкаш». В основное время команды сыграли вничью, а в серии пенальти победил ПСЖ — 4:3.

Для французской команды это второй титул подряд — год назад клуб обыграл «Интер» со счетом 5:0. В основном составе на поле вышел россиянин Матвей Сафонов, который в прошлом сезоне оставался на скамейке запасных.

27-летний голкипер стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Для него это восьмой трофей в составе парижского клуба.

До него Лигу чемпионов выигрывали еще четыре россиянина: Игорь Добровольский (1992/93, «Марсель»), Владимир Бут (1996/97, «Боруссия» Дортмунд), Дмитрий Аленичев (2003/04, «Порту») и Денис Черышев (2015/16, «Реал»). Из них только Аленичев выходил на поле в финале, появившись на замену.

По данным СМИ, после победы ПСЖ около 20 тыс. человек собрались на Елисейских Полях: часть болельщиков прорвалась на кольцевую дорогу, заблокировав движение и запуская файеры. У «Парк де Пренс», где транслировали матч, около 4—5 тыс. человек снаружи стадиона бросали в полицейских различные предметы; около 150 человек пытались ворваться через ворота стадиона.

Были повреждены пекарня и ресторан рядом со стадионом, шесть автомобилей, а также еще два заведения в других частях города. Полиция применяла слезоточивый газ, а также изъяла два десятка файеров и около 100 фейерверков.

Французские власти заранее готовились к такому сценарию: для обеспечения порядка привлекли 22 тыс. силовиков, 8 тыс. из них — в Париже. Часть станций метро в этот день закрыли, движение автобусов было ограничено, а магазины на Елисейских Полях заранее заколотили витрины.

Одна из лидеров французских ультраправых Марин Ле Пен написала в соцсети X: «Только во Франции победа футбольного клуба провоцирует беспорядки. Только во Франции все чувствуют необходимость запираться дома вечером победы, чтобы не столкнуться с насилием».

Победа для ПСЖ оказалась значимой и в финансовом плане. По данным Le Parisien, за нынешнюю еврокампанию ПСЖ уже гарантировал себе 139,4 млн евро. Победный титул добавил еще 6,5 млн, а участие в Суперкубке УЕФА принесет 4 млн. Итоговая сумма — около 149,9 млн евро. Каждый игрок клуба получит бонус в 1 млн евро.

Торжества пройдут сегодня, 31 мая. Днем игроки пройдут по Марсову полю у Эйфелевой башни — там ожидается до 90 тыс. человек, пишет BFM TV. В 18:00 команду примет президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце.