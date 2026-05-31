Акции технологических компаний эпохи доткомов — Dell, Nokia, Lenovo, Micron, Intel, Texas Instruments и Cisco — благодаря буму инвестиций в ИИ в 2026 году подорожали в среднем на 158% и повысили капитализацию этих «динозавров» в сумме на $1,7 трлн. Это обусловлено резким ростом спроса на серверы, компоненты хранения данных, сетевое оборудование и даже устаревшие микросхемы, поясняет Bloomberg.

По словам портфельного менеджера Neuberger Berman Ян Тау Буна, около шести месяцев назад эксперты начали понимать, что инфраструктура ИИ действительно расширяется, а в сегменте «скучного» оборудования наблюдается огромный дефицит, поскольку прирост мощностей в последние годы был очень ограничен.

Спрос стремительно растет на все — от процессоров до сетевого оборудования, пассивных компонентов, устройств хранения данных и памяти.

Возвращение в золотую эру

Акции Dell в пятницу взлетели на 33%, показав самый большой однодневный рост за всю историю компании. Производитель оборудования, наиболее известный по производству ПК, отчитался о прибыли, которая продемонстрировала резкий рост спроса на его серверы для ИИ.

Это напоминает золотую эру Dell в конце 1990-х, чьи акции тогда в течение трех лет подряд поднялись более чем на 200%. Потом компания потеряла более 80% стоимости в результате краха доткомов, в 2013 году была выкуплена и стала частной.

Dell вернулась на публичные рынки в конце 2018 года и сейчас стоит на $125 млрд больше ее пиковой оценки в марте 2000 года ($148 млрд). Эммануэль Валаванис из Forte Securities назвал эту компанию «пережитком прошлого, который обрел новую жизнь в качестве лидера в области ИИ».

Производитель сетевого оборудования Cisco, ставший символом пузыря доткомов и ненадолго занявший первое место в мире по стоимости четверть века назад, переориентировался с устаревших сетевых решений на инфраструктуру ИИ. Его акции с начала 2026 года выросли на 56% и, судя по всему, скоро побьют собственный рекорд стоимости (от марта 2000-го).

Искусство смены ориентации

Lenovo, ставшая крупнейшим в мире производителем ПК после покупки подразделения ПК IBM в 2005 году, за последний год добилась роста выручки на 20% благодаря развитию продуктов и услуг на основе ИИ: на эти направления у нее теперь приходится почти 40% от общего объема продаж. В мае акции Lenovo выросли на 105%, достигнув рекордного максимума и показав лучший результат за более чем четверть века. С начала года они подорожали на 159%.

Nokia пережила череду неудач в 2000-х: сначала телекоммуникационный бум сменился спадом, а затем рост рынка смартфонов порушил ее бизнес. К 2012 году ее акции упали на 98% по сравнению с показателем пиковой рыночной капитализации в €300 млрд.

После продажи бизнеса по производству мобильных телефонов Microsoft в 2014 году Nokia переориентировалась на производство телекоммуникационного сетевого оборудования. Возрождению компании способствовала покупка американской Infinera, специализирующейся на оптических сетях, в 2025 году — как раз в тот момент, когда центры обработки данных для ИИ повысили спрос на более быстрые каналы связи между вычислительными кластерами.

В 2026 году акции финской компании выросли более чем на 124%, сделав ее четвертой по результативности в индексе Stoxx Europe 600.

Реанимированные Трампом

Менее двух лет назад инвесторы практически списали Intel со счетов из-за многолетних производственных проблем. За последнее десятилетие в компании сменилось четыре гендиректора. Нынешний ее глава Лип-Бу Тан после назначения в прошлом году получил высокую оценку Уолл-стрит, но спустя несколько месяцев президент США Дональд Трамп потребовал его отставки — а потом быстро передумал.

В итоге предоставил компания получила $8,9 млрд инвестиций от правительства в обмен на акции по цене $20,47 за бумагу и миллиардные гранты (например, транш в $5,7 млрд) для модернизации производства. Еще $5 млрд вложила в нее Nvidia.

В марте акции Intel снова взлетели после объявления об использовании ее новых чипов Xeon в некоторых системах Nvidia — а в апреле достигли рекордного уровня. В мае Wall Street Journal сообщила о предварительном соглашении компании с Apple о производстве части чипов для ее устройств. Акции Intel выросли на 211% в этом году и, вероятно, скоро покажут лучший результат за всю историю.

Угодили в нейросеть

Texas Instruments, доминировавшая в 1990-х как поставщик микросхем для телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов, после спада в создании сотовых сетей с 2000 по 2002 годы потеряла более 85% стоимости.

После вялого старта эры ChatGPT продажи компании резко выросли, поскольку ее чипы требуется для поддержки серверов ИИ. Подразделение центров обработки данных стало приносить Texas Instruments более $1 млрд в год, а к 2025 году этот показатель вырос более чем на 60%. В 2026 году акции компании взлетели на 76%, показав лучший годовой результат с 2003 года.

Micron в этом месяце — почти через полвека после своего создания — вошла в клуб компаний с рыночной капитализацией в $1 трлн. С пика в июле 2000 года до дна в ноябре 2008 года ее акции потеряли более 98% стоимости, а новый рекорд их цены был достигнут лишь в начале 2022 года.

Будучи одним из ведущих производителей высокоскоростной памяти, сейчас компания столкнулась с резким ростом спроса на свои чипы, значительно превышающим предложение. За 12 месяцев акции Micron выросли более чем на 903%, установив рекорд по скорости роста с $500 млрд долларов до $1 трлн всего за 48 торговых дней.