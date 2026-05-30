Китай построил в Синьцзян-Уйгурском автономном районе более 80 стартовых площадок для ядерных ракет. Об этом сообщает Metro, ссылаясь на новые спутниковые снимки. В статье говорится, что за последние шесть лет новые объекты возникли посреди пустыни в 150 км от ядерных шахт Хами, где размещены самые дальнобойные ракеты Китая, и связаны с ними железными дорогами и авиамаршрутами.

В центре разветвленной сети, охватывающей тысячи квадратных километров, находятся восьмиугольные сооружения, в которых размещаются жилые помещения для персонала и крупная военная техника. Эксперты полагают, что эти площадки могут быть использованы для развертывания мобильных зенитных ракет, узлов радиоэлектронной борьбы или даже мобильных межконтинентальных баллистических ракет.

Научный сотрудник гавайского аналитического центра Pacific Forum Александр Нейл заявил, что спутниковые снимки демонстрируют «значительное усиление и диверсификацию стратегического ядерного сдерживания Китая».

Ханс Кристенсен из проекта по ядерной информации Федерации американских ученых заявил, что интенсивность строительства новых военных объектов в провинции Синьцзян является «исключительным достижением» и что он «никогда ничего подобного не видел».

Масштаб развития военной мощи Китая свидетельствует об инвестициях в укрепленную инфраструктуру, предназначенную для защиты и обеспечения функционирования ядерных сил страны.

Согласно отчетам Пентагона, Китай наращивает свой ядерный потенциал быстрее, чем любая другая страна, и, несмотря на недавнее замедление производства, уверенно движется к достижению отметки в 1000 боеголовок к 2030 году.

При этом Китай обладает гораздо меньшими ядерными запасами, чем две крупнейшие ядерные державы мира — Россия и США.

КНР также наращивает возможности раннего предупреждения, которые обеспечиваются спутниками Huoyan-1. Они способны обнаружить приближающуюся межконтинентальную баллистическую ракету в течение 90 секунд после запуска и оповестить командный центр в течение трех минут, что дает Пекину время для применения собственного оружия до того, как ракета будет поражена.

В сентябре прошлого года в Пекине на параде в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны среди военной техники были замечены образцы вооружения, способного нести ядерные боеприпасы.

Несмотря на политику Китая о «неприменении ядерного оружия первым», дипломаты считают, что нельзя исключать возможность его использования для сдерживания любого возможного иностранного вмешательства на Тайване.