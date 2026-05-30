В Нижегородской области появится министерство защиты объектов региона от БПЛА, сообщил губернатор Глеб Никитин. Новое ведомство вместе с министерством энергетики и ЖКХ перейдут под кураторство зампреда правительства Владимира Тужилина.

Главная задача реорганизации — собрать в одном правительственном блоке все функции, связанные с безопасностью. «В нем будет действовать вновь создаваемое министерство защиты объектов Нижегородской области», — отметил губернатор.

Как объяснил Никитин, речь идет и о вкладе региона в обороноспособность страны, и о защите Нижегородской области от угроз, связанных с СВО.

«В едином блоке правительства будут сосредоточены ключевые функции, которые относятся как к вкладу Нижегородской области в обороноспособность страны в целом, так и к обеспечению безопасности самого региона в условиях проведения СВО. Это и всестороннее содействие Министерству обороны РФ, и защита неба над регионом, объектов его коммунально-энергетического комплекса, которые являются одними из основных целей атак вражеских беспилотников», — заявил глава региона.

Тужилин, который будет курировать новое министерство, перейдет в блок заместителя губернатора Сергея Половникова. Туда же переходит замглавы регионального правительства Владимир Жаров, курирующий вопросы СВО.

28 мая в результате атаки БПЛА было повреждено здание областного суда в центре Нижнего Новгорода. Никто не пострадал, все заседания были отменены. Позднее в пресс-службе суда сообщили, что с 1 июня он возобновляет работу в обычном режиме.