США, Великобритания и Австралия, входящие в альянс AUKUS, договорились о разработке подводных боевых дронов. Об этом пишут «Би-би-си» и Independent. Соглашение министры обороны трех стран подписали на конференции по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре.

Речь идет о беспилотных подводных аппаратах (UUV). По условиям договора, Вашингтон, Лондон и Канберра займутся совместной разработкой сенсоров, систем вооружения и вспомогательного оборудования для них. Первые образцы планируют получить уже в 2027 году. Общая стоимость проекта не раскрывается, однако британская сторона объявила о взносе в £150 млн ($201 млн).

Согласно совместному заявлению, аппараты смогут защищать подводную инфраструктуру, наносить удары, вести разведку и наблюдение, а также решать логистические задачи.

«Это быстро обеспечит наши силы передовыми боевыми технологиями», — заявил британский министр обороны Джон Хили. По его словам, новые возможности укрепят сдерживание в Тихом океане, Атлантике и арктических водах, помогая защитить «подводные кабели и трубопроводы, от которых в нашей повседневной жизни зависит очень многое».

«Вместе мы объявляем о прорывных подводных возможностях, которые обеспечат безопасность Великобритании и закрепят нас плечом к плечу с нашими ближайшими союзниками. Вот как выглядит современная оборона», — добавил Хили.

Это первый конкретный проект трех стран в рамках так называемого второго «столпа» AUKUS (pillar 2), который предполагает совместную разработку передовых военных технологий, включая гиперзвуковое оружие, подводную робототехнику и системы ИИ. Параллельно AUKUS работает над реализацией проекта первого «столпа» (pillar 1) — сделки о поставке Австралии атомных подводных лодок.

«Знаковый проект даст целый набор легко адаптирующихся, готовых к разнообразным миссиям безэкипажных подводных аппаратов, спроектированных для поддержки миссий под водой и сохранения наших коллективных преимуществ на море», — заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Этот шаг во многом стал ответом на критику в адрес альянса. Хили признал, что в рамках AUKUS «мы слишком много говорили и слишком мало делали», добавив, что теперь это изменилось.

На вопросы журналистов о том, направлен ли проект на противодействие России и Китаю и не слишком ли медленно AUKUS движется вперед, министры не ответили.

Ранее Хили обвинил Россию в тайных операциях по повреждению кабелей и трубопроводов в водах к северу от Великобритании; Москва эти обвинения отвергла.

В декабре 2025 года Великобритания и Норвегия подписали соглашение о противодействии российским подводным лодкам в Северной Атлантике. Помимо России, западные страны подозревают Китай в причастности его судов к повреждению кабелей у берегов Тайваня* и в территориальных водах Швеции.

Минобороны Великобритании считает, что новые дроны помогут Королевскому флоту обнаруживать подводные угрозы и, в частности, защищать интернет-кабели в Северном море.

По данным Independent, британские ВМС тем временем закупили беспилотные тральщики и погрузили их на вспомогательное судно RFA Lyme Bay для возможного развертывания в Ормузском проливе.

Помимо дронов, на встрече в Сингапуре министры обсудили ход реализации проекта по передаче Австралии атомных подлодок.

Хегсет подтвердил, что план ротации американских и британских атомных подводных лодок через Австралию «по-прежнему в силе» и первые американские моряки прибудут туда уже в этом году.

Австралийский министр обороны Ричард Марлз сообщил, что база HMAS Stirling в Западной Австралии будет готова принять ротационный контингент к концу 2027 года, а работа по созданию судостроительной верфи в Южной Австралии, где будут строиться субмарины AUKUS, «идет в нужном темпе».

Сами лодки появятся только в 2040-х. До тех пор Австралия будет принимать у себя действующие субмарины союзников, а в 2030-х приобретет у США бывшие в эксплуатации атомные подлодки, отмечает «Би-би-си».

Накануне встречи Марлз отверг сомнения в том, что Канберра получит субмарины, — он заявил, что пути назад нет и «плана Б» не существует.

Кроме того, все три министра также объявили, что в 2027 году атомная подводная лодка США посетит Австралию в рамках программы AUKUS, которая обязывает Великобританию и США обеспечить присутствие подводной лодки на военно-морской базе в городе Перте.

Оборонное партнерство AUKUS было заключено между Австралией, Великобританией и США в сентябре 2021 года с целью укрепления безопасности и оборонного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

* Россия выступает против независимости Тайваня. Остров фактически управляется собственными властями, КНР считает его своей территорией