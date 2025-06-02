Великобритания построит 12 атомных ударных подлодок, чтобы противостоять в том числе «российской агрессии». Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Флот будет расширен за счет подлодок типа SSN-AUKUS, которые должны поступить в вооружение Великобритании к концу 2030-х годов. Они будут построены в рамках оборонного альянса AUKUS, в который входят Великобритания, США и Австралия.

«Наши выдающиеся подводники круглосуточно патрулируют, обеспечивая нашу безопасность и безопасность наших союзников, но мы знаем, что угрозы растут, и мы должны действовать решительно, чтобы дать отпор российской агрессии»,— заявил министр обороны Джон Хили.

Проект опирается на инвестиции в размере 15 млрд фунтов стерлингов, выделенные на суверенную программу Британии по созданию ядерных боеголовок.

Подлодки типа SSN-AUKUS заменят британские суда класса Astute. Страна приступила к реализации проекта по замене подлодок в 2018 году, в марте 2023 года к программе присоединилась Австралия. Также в проект были включены дополнительные технологии США. Великобритания планирует построить 12 атомных ударных подлодок, Австралия — пять. Как указано на сайте правительства Великобритании, реализация проекта приведет к расширению промышленных возможностей страны. В будущем новые подлодки будут строиться каждые 18 месяцев.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о расширении флота атомных подводных лодок 2 июня в рамках представления стратегического обзора по вопросам обороны. Документ содержит 62 рекомендации по укреплению обороны и перечисляет основные угрозы стране.

В частности, как указано в сообщении британского правительства, будет рекомендовано привести Вооруженные силы «в боевую готовность для сдерживания растущих угроз».

В обзоре также будут изложены планы строительства не менее шести новых заводов по производству боеприпасов, закупки до 7 тыс. единиц дальнобойного оружия британского производства для ВС страны и запуска новых технологических и киберсистем для улучшения связи и защиты вооруженных сил на поле боя, пишет Reuters.

В разработке обзора по вопросам обороны принимали участие бывший генсек НАТО Джордж Робертсон и бывший советник Белого дома по России Фиона Хилл. Документ призван обратить вспять спад военного потенциала Великобритании после окончания холодной войны, отмечает агентство.

«Этот стратегический оборонный обзор поможет Великобритании справиться с вызовами, а наши Вооруженные силы получат необходимое оборудование для обеспечения безопасности внутри страны», — приводится в пресс-релизе фрагмент предстоящего выступления Стармера.

Ожидается, что британское правительство примет все 62 рекомендации, изложенные в документе, сообщает Reuters.