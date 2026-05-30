Богатейшие семьи планеты начали сокращать вложения в доллар, опасаясь геополитических потрясений и рекордного госдолга США. К такому выводу пришли авторы отчета Global Family Office Report 2026, который подготовил швейцарский банк UBS. Содержание документа передает агентство Reuters.

В опросе приняли участие 307 клиентов банка по всему миру. Средний чистый капитал каждой из вовлеченных семей составляет $2,7 миллиарда.

Исследование проводилось с января по конец марта, то есть еще до того, как американская валюта укрепила свои позиции относительно многих других денежных единиц. Тем не менее 2/3 опрошенных семейных инвестиционных фондов заявили, что ожидают падения доверия к доллару как к резервной валюте в течение ближайших двенадцати месяцев.

Почти половина участников уже пересмотрели свои портфели и пришли к выводу, что их активы слишком зависят от курса доллара. Причиной этому, пояснил стратег UBS Максимилиан Кункель, послужило обесценивание американской валюты в период, предшествовавший опросу.

Планы по сокращению доли долларовых активов, как следует из документа, свидетельствуют о более масштабном пересмотре инвесторами своих стратегий, ориентированных на США. Семейные офисы намерены увеличить вложения в акции развивающихся рынков и инфраструктурные проекты, одновременно уменьшая долю недвижимости.

Исполнительный директор UBS Бенджамин Кавалли отметил, что банк впервые фиксирует явное желание клиентов усилить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также отчасти в Западной Европе. По его словам, это касается главным образом семейных офисов, базирующихся за пределами Соединенных Штатов. Однако имеются признаки того, что и американские семейные офисы, пусть и в очень ограниченном объеме, также подключаются к процессу дедолларизации.

Геополитические конфликты, подчеркивается в отчете UBS, сейчас с большим отрывом лидируют в списке главных проблем, волнующих инвесторов. Это побуждает семейные офисы не только менять структуру активов, но и прибегать к стратегиям мультишоринга, то есть создавать свои подразделения в разных юрисдикциях.