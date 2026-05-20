Рубль впервые с февраля 2023 года опустился ниже 71 за доллар — и это тревожный сигнал для экономики. В публикации Bloomberg российская валюта названа лучшей в мире в этом квартале. Но за рекордным укреплением скрываются огромные потери бюджета: по оценкам аналитиков, каждый рубль роста сверх запланированного курса обходится казне в 100—150 млрд рублей ежемесячно, пишут «Известия».

С начала апреля рубль подорожал на 12%. Рост обусловлен несколькими факторами: нефть Urals подорожала до $95 за баррель, крупнейшие экспортеры на фоне напряженности на Ближнем Востоке втрое увеличили продажи валютной выручки — до $7,3 млрд. Спрос на доллары и юани остается слабым, около 60% расчетов уже ведется в рублях, а жесткая политика Центробанка снизила интерес к иностранным активам.

Сильнее всего страдают экспортеры — нефтегазовый сектор, металлурги, химики: их валютная выручка в пересчете на рубли сокращается, а рублевые издержки остаются прежними.

«Наиболее сильный эффект — в компаниях с высокой долей рублевых издержек и экспортной выручки, где маржа очень чувствительна к курсу», — рассказал RTVI Александр Потавин из «Финама».

Если укрепление окажется устойчивым, экспортеры могут урезать инвестпрограммы и наем сотрудников. По расчетам Дениса Астафьева из SharesPro, потери казны составляют около 110 млрд рублей в месяц на каждый рубль укрепления относительно заложенного в бюджет курса (Минэк рассчитывал на средний курс 81,5 рубля за доллар в 2026 году). Антон Табах из «Эксперт РА» называет цифру до 150 млрд. Минэк уже признал наличие проблем и обсуждает меры поддержки пострадавших отраслей.

Картина для потребителей и бизнеса неоднозначная. В плюсе — компании с рублевой выручкой и валютными затратами: ритейл, фармацевтика, часть IT и финансового сектора. Быстрее всего реагируют цены на электронику, бытовую технику, лекарства, автозапчасти, одежду и обувь — с задержкой в один-два месяца. В минусе — отечественные производители, вынужденные конкурировать с дешевеющим импортом. Снижение инфляции может подтолкнуть ЦБ к смягчению ставки, что еще сильнее откроет рынок для иностранных товаров.

По мнению Потавина, оптимальный для бюджета и экспортеров курс — около 85—90 рублей за доллар. Падение ниже 75 рублей несет умеренные риски: экспортеры теряют маржу, бюджет недополучает доходы, но система остается устойчивой. Уровень в 50 рублей аналитик считает критическим — рентабельность экспорта резко падает, налоговая база сокращается.

Нынешнее укрепление аналитики считают временным и во многом спекулятивным: темп роста рубля около 1,5% за сессию говорит о значительной спекулятивной составляющей, и предсказывать минимум по доллару сейчас бессмысленно, считает Потавин. Разворот может спровоцировать любое значимое событие — например, заключение мирного соглашения между США и Ираном, после которого нефть уйдет в коррекцию.

Наталия Пырьева из «Цифра брокер» в беседе с RTVI спрогнозировала ослабление доллара до 75—80 рублей во втором полугодии. Александр Абрамов из РАНХиГС ждет стабилизации на отметке около 75 рублей к концу года.