Россия и Китай во время визита президента Владимира Путина в Пекин договорились о совместных проектах в Африке и других странах. Об этом рассказал Первому каналу предприниматель Олег Дерипаска.

Бизнесмен оценил прошедшие переговоры как «великолепные» и уточнил, что имеет в виду не сам прием, а достижения, которых удалось добиться за прошедшие годы. Отвечая на вопрос о том, «сколько миллиардов» он увезет домой, Дерипаска сказал, что «так быстро сосчитать не удастся».

«Дело не в миллиардах. Дело в тех проектах, которые можно будет совместно делать. Не только в Китае, не только в России, но и в третьих странах», — рассказал предприниматель.

Он уточнил, что благодаря вице-премьеру Денису Мантурову было достигнуто соглашение о совместной работе с Китаем в Африке. Мантуров, в свою очередь, пояснил, что речь идет о десятках миллиардов долларов.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что между Москвой и Пекином идут переговоры о привлечении китайских инвестиций в Россию, часть проектов уже реализуется. При этом министр подчеркнул, что подобные вопросы решаются «не на один щелчок пальцев», в том числе из-за того, что третьи страны следят за соблюдением санкций.

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин рассказал, что, несмотря на «далеко не простые» внешние условия, товарооборот между странами в начале 2026 года вырос почти на 20%.