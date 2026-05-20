На конференции «ЦИПР-2026» 19 мая прошла экспертная сессия «Цифровая Россия: угрозы трансгуманизма и защита традиционного общества». Ведущие философы, исследователи и эксперты в области когнитивной безопасности обсудили границы допустимого технологического вмешательства в природу человека и сценарии развития общества в условиях появления супер-ИИ.

Главное предупреждение прозвучало от Тараса Вархотова, и.о. заведующего кафедрой философии МГУ: по мере того как ИИ берет на себя когнитивную нагрузку, люди перестают упражнять способность думать и постепенно ее утрачивают.

«Скорее всего мы получим ситуацию экспоненциальной потери естественного интеллекта с медленной деградацией интеллекта искусственного, который сам себя учить не способен», — заявил эксперт.

Трансгуманизм, добавил он, ведет не к совершенствованию человека, а к созданию «чего-то принципиально иного»: «трансчеловек не будет человеком».

Анна Костикова из МГУ указала на угрозу концентрации власти: тот, кто владеет языковыми моделями, контролирует не только данные, но и «режимы интерпретации». Суверенитет в современном мире становится вопросом доступа к смысловым инфраструктурам.

«Технологии должны расширять человеческое действие, а не заменять человеческую ответственность», — подчеркнула она.

Андрей Дахин из РАНХиГС сформулировал ключевой цивилизационный выбор: цифровизация на принципах исторического гуманизма или трансгуманизма, при котором человек становится «новой нефтью» — сырьем для однополярной системы прибыльности. Россия, по его словам, должна осознанно выбрать первый путь.

Эксперты сошлись во мнении: технологическое развитие не может существовать вне этики и цивилизационного выбора. Центром должен оставаться человек — технологии должны служить ему, а не наоборот.