Приглашение президента России Владимира Путина принять участие в чайной церемонии во время его визита в Пекин было жестом уважения со стороны китайского руководства. Об этом рассказал Life.ru старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.

Китаист отметил, что такое мероприятие считается в Китае «высокоранговым культурным развлечением». По словам эксперта, в быту большинство китайцев пьют чай из бутылок, термосов или стаканов, а многие молодые жители страны никогда не посещали чайные церемонии.

Эксперт отметил, что важные встречи могут проходить в КНР «и за мясом, и за водкой», однако аутентичные чайные церемонии отражают причастность участников к культурной элите страны или призваны продемонстрировать национальный колорит страны.

Организацию чаепития по китайской традиции Дмитриев сопоставил с официальными приемами в России, на которых подают блины с черной икрой. Китаист добавил, что большее значение имеет не формат церемонии, а сами переговоры глав государств.

«Я думаю, что это не более важно, чем обед или ужин, где его [Путина] кормили любимой свининой Мао Цзэдуна и так далее», — заключил собеседник Life.ru.

Неформальная встреча лидеров России и КНР за чаем началась после официальных переговоров. В чаепитии участвуют по четыре члена делегации с каждой стороны. Путина сопровождают его помощник Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол России в Пекине Игорь Моргулов.

Ушаков ранее сообщал, что Путин и Си обсудят за чашкой чая актуальные вопросы международной повестки дня. По словам помощника президента, это могут быть Украина, Иран, отношения России и США, сотрудничество в международных организациях.

Ушаков назвал разговор за чаем одним из важнейших мероприятий визита Путина в Пекин. Продолжительность беседы не определена заранее, но обе стороны «заинтересованы в том, чтобы это чаепитие продолжалось как можно дольше», сказал помощник российского главы.

Во время своей поездки в Китай Владимир Путин пригласил лидера КНР Си Цзиньпина посетить Россию с ответным визитом в 2027 году. Российский президент также подтвердил свою готовность принять участие в ноябрьском саммите форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» под председательством Китая.