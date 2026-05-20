Следующая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может произойти на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова приводит ТАСС.

Ушаков отметил, что поездка Путина на саммит АТЭС подтвердилась.

«Я думаю, что во всех случаях, если оба лидера будут в Китае, то, наверное, они пересекутся, придут к какой-то встрече. Пока это сегодня согласовывалось, но раз такая перспектива есть, от нее вряд ли кто-то будет отказываться», — допустил он.

В настоящий момент Москва и Вашингтон не обсуждают подготовку каких-либо встреч на высшем уровне, добавил помощник президента.

Возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае также не исключил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Теоретически там возможны встречи со всеми участниками этого саммита. Эти саммиты для этого и проводятся», — сказал он «Известиям».

Песков уточнил, что график встреч Путина на саммите АТЭС будет верстаться позднее. О трехстороннем формате речи не идет, указал представитель Кремля.

Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18—19 ноября. Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине подтвердил готовность принять участие в мероприятии.

Последняя очная встреча Путина и Трампа прошла на Аляске в августе 2025 года. По итогам саммита американский лидер заявил о прогрессе по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта, отметив, что сторонам не удалось достичь сделки.

После этого Трамп и Путин несколько раз говорили по телефону, в последний раз в конце апреля. Трамп назвал разговор с российским лидером «очень хорошим» и выразил мнение, что тот «еще давно был готов заключить сделку» по Украине, но «некоторые люди» затруднили этот процесс. В Кремле сообщили, что лидеры России и США в ходе беседы сошлись во мнении, что Киев при поддержке европейцев «ведет линию на затягивание конфликта».

В мае Трамп не исключил, что при необходимости может отправиться в Россию в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле после этого заявили РИА Новости, что визита американского президента в РФ нет на повестке дня.