Президент США Дональд Трамп назвал встречу с российских коллегой Владимиром Путиным на Аляске продуктивной, однако отметил, что стороны не смогли найти полного понимания и сделки по Украине «пока нет». Об этом он объявил на совместном пресс-подходе после переговоров в узком составе.

«У нас была продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы, я считаю, что некоторые из них были действительно существенными. Мы не смогли найти полного понимания, к сожалению, пока сделки нет», — сказал Трамп.

