Премьер-министр Армении Никол Пашинян не говорит населению страны открыто о переходе в Евросоюз и утаивает, чего будет стоить выход республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Володин выразил уверенность в том, что Пашинян использует ЕАЭС для перехода в ЕС и пытается решить «все свои проблемы» за счет организации и России в частности.

Спикер Госдумы обратил внимание на слова армянского лидера о готовности компенсировать национальному бизнесу «каждый испорченный перец» из-за ограничения поставок в Россию. Володин назвал это заявление демонстрацией тезиса «плесень гибнет на свету».

По словам российского парламентария, при выходе из ЕАЭС жители Армении столкнутся с четырехкратным увеличением стоимости газа, резким сокращением денежных переводов из России, которые составляют около $4 млрд в год, а также с аннулированием миграционных льгот на въезд в РФ, переходом к патентному формату трудоустройства и приостановкой поставок широкого спектра продукции.

Володин подчеркнул, что «то же самое было на Украине» на фоне решения об интеграции с ЕС и разговоров о перспективах развития.

«На деле оказалось, что ту же украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки, по сути, так и не пустили. Введя на нее жесткие и невыгодные тарифные квоты. Это же ждет и Армению», — заявил спикер Госдумы.

Он предположил, что Пашинян взял на себя «личное обязательство» о вхождении Армении в ЕС, и, «отрабатывая» его, «пытается все издержки присоединения переложить на ЕАЭС и Россию». Володин также выразил уверенность, что армянский премьер своими действиями надеется сохранить личную власть.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил Армению, что она потеряет преимущества членства в ЕАЭС, если решит вступить в Евросоюз, поскольку одновременное нахождение в этих союзах невозможно. Москве придется разорвать экономические соглашения с Ереваном. Путин также отметил, что «кризис на Украине когда-то начался с попыток присоединения к ЕС».

В конце мая лидеры стран ЕАЭС — России, Беларуси, Казахстана и Киргизии — призвали власти Армении как можно скорее провести общенациональный референдум о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Пашинян в ответ заявил, что проводить такой референдум сейчас нет оснований, поскольку Армения даже не подавала официальную заявку на вступление в ЕС.