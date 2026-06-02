Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится в Москве, сообщил немецкий телеканал ntv. Утверждается, что его корреспондент Райнер Мунц видел 82-летнего политика в пятизвездочном отеле «Балчуг Кемпински».

Телеканал предположил, что Шрёдер мог приехать в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартует 3 июня.

Как отмечает ntv, экс-лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) «считается личным другом» российского президента Владимира Путина и «продолжал работать на российские энергетические компании» даже после начала военной операции на Украине в 2022 году.

Шрёдер с 2017 года состоял и председательствовал в совете директоров «Роснефти», однако вышел из него в мае 2022 года. Тогда же он отказался войти в совет директоров «Газпрома», куда компания пригласила в феврале того же года. В ФРГ Шрёдера неоднократно критиковали за тесные связи с Россией и лишили некоторых привилегий, положенных ему как экс-канцлеру, в том числе закрыли его офис.

Путин 9 мая назвал Шрёдера предпочтительным посредником в диалоге между Россией и Европой по урегулированию конфликта на Украине. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла возможность того, что бывший канцлер будет представлять ЕС. Позднее предложение Путина также отклонили в правительстве Германии.

Сам Шрёдер после начала российской военной операции на Украине говорил, что не считает нужным отказываться от общения с Путиным и выступает за дипломатическое урегулирование конфликта России и Украины. В то же время он заявлял, что считает ошибкой начало российской военной операции.