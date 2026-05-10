В правительстве ФРГ отвергли предложение президента РФ Владимира Путина задействовать бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве посредника в диалоге России и Европы по Украине. Об этом пишут Der Spiegel и Reuters.

9 мая после Парада Победы российский лидер заявил, что «из всех европейских политиков я предпочел бы переговоры [по Украине] со Шрёдером». По его словам, европейская сторона должна выбрать переговорщика, который не говорил «каких-то гадостей» в адрес России. Москва, добавил Путин, открыта для диалога.

Германия вскоре отвергла эту инициативу. Как пишет Der Spiegel, Берлин считает, что предложение Москвы выглядит как формальное предложение и на деле является частью гибридной стратегии России, направленной на раскол Запада.

Об этом же сообщает и Reuters. «Предложение не выглядит достоверным, поскольку Россия не изменила ни одного из своих условий», — сообщил агентству представитель властей ФРГ, говоривший на условиях анонимности.

Берлин еще 9 мая сообщил, что не видит признаков готовности Москвы к переговорам и что любые контакты с европейскими странами потребуют тесной координации с государствами-членами ЕС, а также с Украиной. Представители Шрёдера по запросу агентства dpa сообщили, что экс-канцлер не будет комментировать вопрос о своей возможной роли посредника.

При этом, как пишет Der Spiegel, в СДПГ (Социал-демократической партии Германии) мнения по поводу предложения Путина разделились. Одни отметили, что нужно «использовать каждый шанс», другие — что сама по себе идея участия ЕС в переговорах неплохая, но призвали ничего не решать без Украины.

Председатель Евросовета Антониу Кошта, как уточняет Reuters, ранее заявил, что у ЕС есть «потенциал» для переговоров с Россией и обсуждения с Москвой будущей архитектуры европейской безопасности. Financial Times ранее сообщала, что лидеры ЕС готовятся к возможным переговорам. Кошта подтвердил принципиальную готовность Евросоюза к участию в мирном процессе.

Шрёдеру 82 года. После ухода с поста канцлера в 2005 году он вскоре возглавил российско-немецкий газопроводный консорциум Nord Stream AG, затем вошел в совет директоров «Роснефти». В Европе он за это подвергался критике. В 2022 году Шрёдер покинул совет директоров «Роснефти». Недавно в интервью Berliner Zeitung он раскритиковал действия России на Украине, но потом добавил: «Я, однако, выступаю и против демонизации России как вечного врага».

Кроме того, в политических кругах ФРГ обсуждают еще один сценарий: к переговорам по Украине могут привлечь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который может войти со Шрёдером в посреднический тандем. Срок полномочий Штайнмайера истекает через несколько месяцев, и 30 января 2027 года Федеральное собрание изберет его преемника.