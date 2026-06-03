ФИФА вступает в сговор с платформами перепродажи билетов, чтобы заполнить места на непопулярные матчи чемпионата мира. Об этом заявил австрийский экономист Флориан Эдерер, обнаружив на сайте SeatGeek продажу билетов на матч Саудовской Аравии с Кабо-Верде с целыми рядами и блоками мест, сообщает Daily Mail.

На некоторые билеты на тот же матч на официальной платформе ФИФА стоят $700, тогда как на SeatGeek — $200.

«Я считаю, что теперь у нас есть доказательства махинаций ФИФА с билетами на чемпионат мира. ФИФА вступает в сговор со сторонними платформами перепродажи для управления собственным предложением», — написал Эдерер в соцсети X.

Он пояснил, что обычная перепродажа билетов болельщиками или даже коммерческими перекупщиками выглядит иначе: люди перепродают места парами, четверками или вразброс.

«Вместо этого это выглядит как массовый сброс на вторичные рынки по ценам ниже, чем на официальном сайте ФИФА», — отметил экономист.

Эдерер также высказал предположение по поводу того, почему ФИФА могла пойти на такой шаг. По его мнению, организация не снижает официальные цены на своем сайте, потому что боится спровоцировать требования о возврате денег от фанатов, которые уже заплатили за аналогичные места больше денег.

«Вместо этого ФИФА держит официальные цены высокими, избегает открытого признания того, что рыночная цена ниже, и перемещает непроданные запасы через сторонние платформы перепродажи», — написал экономист.

При этом ФИФА предупреждала болельщиков о том, чтобы они не покупали билеты на платформах перепродажи, а пользовались ее собственным сервисом.

Генеральные прокуроры Нью-Йорка и Нью-Джерси уже направили организации повестки, утверждая, что болельщиков вводили в заблуждение относительно наличия и стоимости мест на стадионах.

В последние месяцы ФИФА подвергалась резкой критике из-за завышенных цен на билеты на мировой турнир, который стартует позднее в этом месяце.