Турция превращает свою столицу Анкару в крепость с системами противоракетной обороны и истребителями накануне саммита НАТО, который пройдет там в следующем месяце. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, знакомые с ходом подготовки.

Власти планируют активировать отечественные системы ПВО малой и средней дальности и привести авиапарк F-16 в состояние повышенной боевой готовности на время встречи лидеров альянса 7-8 июля.

Турция развернет беспилотники и системы противодействия дронам, а также разместит более 40 тысяч сотрудников службы безопасности по периметру Анкары, добавили источники. Около 100 современных камер видеонаблюдения будут установлены в ключевых местах в дополнение к более чем 30 тысячам уже работающих по всему городу.

Усиление мер безопасности выходит далеко за рамки развертывания полиции. По словам собеседников агентства, Турция за последние 80 дней потратила более $230 млн на модернизацию взлетно-посадочной полосы в Анкаре, которая будет использоваться прибывающими главами государств. Эта полоса расположена ближе к месту проведения саммита — дворцу президента Реджепа Тайипа Эрдогана, — чем главный коммерческий аэропорт города. Ее использование призвано сократить время кортежей в пути и снизить риски в сфере безопасности.

Жизнь населения турецкой столицы тоже меняется в преддверии саммита. По словам горожан, международные рейсы в Эсенбогу (главный коммерческий аэропорт Анкары) будут ограничены для разгрузки воздушного пространства. Власти также планируют ввести общегородской запрет на любые демонстрации с 1 по 15 июля и координироваться с зарубежными органами безопасности для выявления лиц, ранее участвовавших в протестах за рубежом.

Также турецкое правительство объявит трехдневные административные выходные во время саммита, чтобы на улицах Анкары и в общественном транспорте было поменьше людей. Оружейным магазинам на эти дни запретят демонстрировать товар.

Саммит НАТО станет первым после начала американо-израильской войны против Ирана, который граничит с восточной частью Турции. В течение первого месяца конфликта размещенные в регионе системы ПВО альянса сбили четыре иранские ракеты, нацеленные на Турцию.

По словам источников Bloomberg, в саммите примут участие около 6 тысяч человек, включая представителей четырех стран-партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, четырех государств Персидского залива и Украины, а также союзников по НАТО. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что ожидает приезда президента США Дональда Трампа.