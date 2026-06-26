Президент США Дональд Трамп назвал атаку Ирана на судно в Ормузском проливе «глупым нарушением» соглашения о завершении войны с Тегераном, однако дал понять, что не считает инцидент поводом для возобновления активных боевых действий. Об этом пишет CNN.

«Исламская Республика Иран выпустила не менее четырех ударных дронов по судам, проходящим через Ормузский пролив. Один из беспилотников прямым попаданием поразил верхнюю палубу крупного и очень дорогого грузового корабля», — написал американский лидер в Truth Social в пятницу, спустя несколько часов после сообщений об ударе.

«Был нанесен ущерб, но судно смогло продолжить путь, — добавил он. — Три других дрона мы сбили. Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня».

Трамп не уточнил, как и будут ли вообще США реагировать на инцидент.

Центральное командование США (CENTCOM), отвечающее за военные операции в регионе, в ответ на вопрос об атаке сослалось на заявление Трампа. Аккаунт Минобороны США в соцсети X разместил три эмодзи американского флага поверх скриншота поста Трампа в Truth Social.

Это первый подобный инцидент с тех пор, как США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий открытие пролива и начало более предметных переговоров по иранской ядерной программе. Трамп пока не подавал явных сигналов о готовности возобновить войну, которая, как он признал на прошлой неделе, в случае продолжения могла бы обернуться «экономической катастрофой».

Тегеран рассматривает контроль над проливом как один из ключевых рычагов в переговорах. В четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что безопасный проход будет обеспечен только тем судам, которые следуют по сообщенным Ирану маршрутам.

Соглашение США и Ирана предусматривало возвращение трафика в проливе к довоенным объемам, но не оговаривало детальных условий выполнения договоренностей. Стороны по-разному трактуют, вправе ли Иран взимать плату за проход судов: Трамп настаивает, что пролив останется бесплатным, тогда как Тегеран утверждает, что сохраняет право на сборы.

Атака в четверг произошла спустя несколько часов после предупреждения КСИР — оно поставило под сомнение заявления администрации Трампа о том, что водный путь вновь свободен и открыт. США сняли блокаду иранских портов сразу после подписания соглашения.

Как сообщает Управление по морской торговле Великобритании (UKMTO), отслеживающее судоходство в регионе, грузовое судно получило удар неустановленным снарядом по правому борту, в результате чего был поврежден мостик. О пострадавших или ущербе для окружающей среды не сообщается.