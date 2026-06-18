Американские военные перестали блокировать иранские порты и прибрежные зоны. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

«Американские силы не препятствуют проходу судов в иранские порты и выходу из них в акваториях Персидского и Оманского заливов. Усилия военных США по обеспечению блокады прекращены», — говорится в сообщении.

Американские корабли останутся в районе, чтобы гарантировать, что все аспекты соглашения с Ираном выполняются, добавили в CENTCOM.

Ранее 18 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на брифинге в Белом доме, что свои обязательства выполняют обе стороны: Иран открыл Ормузский пролив и не обстреливает суда, а Вашингтон снял морскую блокаду с иранских портов.

По словам Вэнса, за ночь через пролив было перевезено 12,5 млн баррелей нефти, что является самым высоким показателем с начала конфликта. Вице-президент добавил, что цены на нефть упали почти до довоенного уровня и «будут падать дальше».

Отвечая на вопрос об управлении проливом по истечении 60-дневного периода, Вэнс повторил позицию США о том, что за проход через Ормуз не должна взиматься плата. Он добавил, что пролив больше не должен использоваться для давления на мировую экономику.

Меморандум о взаимопонимании предусматривает совместную разработку механизма, который позволит избежать такой ситуации в будущем, сказал Вэнс.

Отсчет пошел

Двухмесячный период для проведения мирных переговоров между США и Ираном, предусмотренный меморандумом о взаимопонимании, начался 18 июня, сообщил Вэнс на брифинге.

По его словам, США обладают «всеми козырями», а иранская сторона должна выполнить все необходимые условия, чтобы получить выгоды, предусмотренные меморандумом.

«Они ничего не получат, если не изменят свое поведение. Если они изменят свое поведение, это будет поводом для празднования, это изменит Ближний Восток на целое поколение. Если нет, они не получат выгоды от сделки», — сказал Вэнс.

Представления о том, что Тегеран получит преимущества до заключения окончательной сделки, вице-президент назвал искажением меморандума о взаимопонимании.

Объясняя слова Трампа, который высказался против запрета на баллистические ракеты для Ирана, Вэнс заявил, что Тегерану нельзя отказать в праве на самооборону.