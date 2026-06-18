США и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании, тем самым закончив войну, которая началась 28 февраля. Теперь в течение двух месяцев Вашингтон и Тегеран будут вести переговоры, чтобы добиться окончательного соглашения. Подписанный документ предполагает прекращение военных действий в том числе в Ливане, где группировка «Хезболла» продолжает обмениваться ударами с Израилем. RTVI поговорил с экспертами, чтобы узнать, что на практике означает Меморандум.

«Славное поражение»

О том, что Вашингтон и Тегеран наконец смогли достичь компромисса, решив заключить мир, стало известно в ночь на 15 июня. С 28 февраля коалиция США и Израиля успела нанести множество авиаударов по территории Ирана, а Исламская Республика в ответ атаковала американские военные базы в странах Персидского залива. Под огонь попали и нефтегазовые объекты ближневосточных государств, а Ормузский пролив, через который шло около 20% поставок нефти и сжиженного природного газа, оказался заблокирован.

Изначально США и Иран планировали провести церемонию подписания Меморандума о взаимопонимании 19 июня в Женеве, но 17 июня СМИ сообщили, что это было сделано в электронном формате. Позже подписание подтвердили в Вашингтоне, Тегеране и Исламабаде (Пакистан выступал официальным посредником).

Текст соглашения официально еще не был опубликован, однако издание Axios опубликовало его, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома, который зачитал документ журналистам.

«В этой войне Иран победил — с его точки зрения и с точки зрения многих мировых игроков, — поскольку добился своих целей: сумел противостоять США и фактически заставил Трампа подписать меморандум, который откроет ему дорогу к миру. В любом случае, война остановлена», — заявил RTVI востоковед, кандидат политических наук Роланд Биджамов.

Как пишет CNN, утром 18 июня заголовки иранских газет пестрили заголовками о победе Тегерана, говоря о «славном поражении» Соединенных Штатов.

Израиль и Ливан под вопросом

В первом пункте Меморандума говорится, что США и Иран «а также их союзники в нынешней войне» заявляют о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан.

Однако военные действия на протяжении всего периода переговоров Вашингтона и Тегерана вели Израиль и ливанская «Хезболла», которая считается прокси Ирана.

Как отметила в разговоре с RTVI научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская, Израиль не участвовал в подписании, а потому «может не считать себя связанным» этим Меморандумом.

«Он также будет продолжать, как минимум, ограниченную операцию в Ливане на данном этапе, чтобы не допустить создания прямой зависимости между иранским и ливанским фронтом. Ливан сам по себе в войне не участвует, а «Хезболла», вполне возможно, продолжит атаки на израильские силы и территорию», — предположила эксперт.

С ней согласен и востоковед Роланд Биджамов, который также считает, что Израиль де-юре не участник соглашения.

«Но его позицию следует принять во внимание, тем более что Израиль в лице премьер-министра Нетаньяху уже не раз доказывал, что способен вмешаться и спровоцировать любой нужный ему конфликт, повернуть ситуацию в нужное ему русло. А будет ли Израиль соблюдать эти условия — это сложнейший вопрос, на который сейчас никто не может ответить, поскольку все еще покрыто туманом войны и туманом переговоров», — считает эксперт.

В разговоре с RTVI Роланд Биджамов призвал четко разделять позицию правительства Ливана и «Хезболлы», потому что иногда они совпадают, а иногда — расходятся». Но, по словам востоковеда, все зависит непосредственно от Израиля.

«Если Израиль продолжит свои действия в Ливане, то отвечать будет «Хезболла», а правительство Ливана формально будет стоять в стороне. Обе стороны, как всегда, будут обвинять друг друга в начале войны или военных действий. Но мне кажется, что «Хезболла» сейчас тоже не заинтересована в эскалации конфликта, если все вопросы с Ираном будут решены в нужном русле. Позиция «Хезболлы» четко координируется с позицией Ирана», добавил эксперт.

Иранский обогащенный уран

Еще один из важнейших пунктов Меморандума — будущее обогащенного урана. В тексте соглашения говорится:

«Иран подтверждает, что не будет приобретать или разрабатывать ядерное оружие. США и Иран договорились урегулировать вопрос о распоряжении накопленным обогащенным ураном в соответствии с механизмом, который будет согласован обеими сторонами, согласно графику, упомянутому в пункте семь, с минимальной методологией, предусматривающей разбавление [высокообогащенного сырья] на месте под надзором МАГАТЭ».

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с RTVI признался, что не слышал о таком методе избавления от высокообогащенного урана.

«Исторически я не припоминаю случаев, когда решали проблему обогащенного урана таким путем. Были случаи, когда страны отказывались от своей атомной программы, например, Ливия при Каддафи или Южная Африка. Но чтобы от обогащенного урана избавлялись таким методом, я пока не слышал», — рассказал эксперт.

Митрахович напомнил, что Россия предлагала вывести обогащенный уран на свою территорию, чтобы «довести его до той степени, которая нужна для мирной атомной программы», а потом вернуть его в Иран.

«Но дело не удалось, поэтому теперь это такая серая зона. У меня очень большие сомнения что по Меморандуму, который подписали США и Иран, все удастся разрулить по-быстрому», — заключил собеседник RTVI.

По словам востоковеда Роланда Биджамова, Тегеран всегда заявлял, что не собирается создавать ядерное оружие, а атомная программа нужна стране для мирных целей. Однако, если на Иран продолжат давить, он вполне может выбрать северокорейский сценарий, то есть будет стремиться обладать ядерным оружием, допустил эксперт.