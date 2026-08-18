В Варшаве нашли мертвым 71-летнего оппозиционного активиста из России Сергея Власенко, который после 2022 года получил в Польше политическое убежище. Об этом сообщает WP Wiadomości.

Тело было обнаружено поздно вечером в понедельник, 17 августа, в престижном районе Мокотув. Квартира была заперта изнутри, в ней находились медицинские документы мужчины.

Согласно публикации, Власенко нашел мертвым его знакомый, который вернулся в Польшу из-за границы и проник в квартиру через балкон.

Некоторые источники писали со ссылкой на близких россиянина, что у него якобы была травма головы. Они заявили, что подозревают убийство.

Однако по первым неофициальным данным, которыми располагает портал, следователи не выявили признаков причастности третьих лиц. Тело было доставлено в отдел судмедэкспертизы, причина смерти будет установлена по результатам вскрытия.

Сейчас дело расследует отдел по борьбе с терроризмом и убийствами столичной комендатуры полиции. Прокуратура намерена возбудить дело о неумышленном причинении смерти, сообщает портал.

В статье говорится, что Власенко был депутатом на Дальнем Востоке. После начала военной операции на Украине он уехал из России и получил политическое убежище в Польше, занимался сезонной работой.

В Варшаве он примкнул к основанной в Польше в 2022 году организации российских оппозиционеров «Съезд народных депутатов»* (Kongres Deputowanych Ludowych*, KDL*).

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