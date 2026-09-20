Явка на электронное голосование в Москве составила порядка 3,5 млн человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Общественный штаб: выборы — 2026».

Всего в столице был выдан 3 445 391 электронный бюллетень. Избиратели, которые открыли его в последнюю минуту перед закрытием участков, могли завершить голосование до 20:15, после чего все поступившие голоса зафиксировали в блокчейне.

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы и Совета депутатов муниципального округа Щукино в Москве продолжалось три дня — с 8:00 18 сентября, когда открылись участки, до 20:00 20 сентября. Цифровой бюллетень при этом можно было получить круглосуточно на протяжении всего периода голосования — как на личном устройстве, так и с помощью терминала во время работы участков.

После завершения голосования в Мосгоризбиркоме состоялась церемония соединения ключа расшифрования электронного голосования, сообщает сайт Общественного штаба по наблюдению за выборами. Ранее для защиты итогов электронного голосования ключ был разделен на пять частей, каждую из которых хранил один из ответственных лиц.

Хранителями частей ключа выступили глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве Вадим Ковалев, замепред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, глава Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин и член ЦИК РФ Людмила Маркина. После того как хранители соединили части ключа воедино, начался подсчет электронных голосов.

«Отмечу, что Москва традиционно показала высокую электоральную активность», — сказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Она напомнила, что бумажные бюллетени избирательные комиссии подсчитывают вручную по специальной процедуре, причем каждая комиссия работает в своем темпе. После завершения подсчета итоговые протоколы направляются в территориальные избирательные комиссии, а затем — в Мосгоризбирком. Только когда все протоколы, включая протокол электронного голосования и протоколы традиционного голосования с участков, окажутся в системе ГАС «Выборы», можно будет говорить об итоговых результатах выборов по округам.

«Процедуры разделения и соединения ключа расшифрования электронного голосования призваны обеспечить защиту итогов электронного голосования. Как всегда, все прошло открыто и максимально прозрачно, до момента соединения ключей ни у кого не было возможности узнать промежуточные результаты выборов», — подчеркнул Ковалев.

Как сообщает сайт штаба общественного наблюдения за выборами, именно в последний день голосования система электронного голосования столкнулась с самыми масштабными кибератаками за все три дня.

«В финальный день голосования мы столкнулись с самыми активными и масштабными внешними кибератаками на систему электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает в том числе за выдачу бумажных бюллетеней на участках», — сказал Ковалев.

Он добавил, что злоумышленники использовали целый арсенал различных механик и технологий для воздействия на инфраструктуру московской системы электронного голосования, однако эти попытки привели лишь к замедлению ее работы и не повлияли на общий ход выборов. Именно с этим хакерским воздействием, по его словам, были связаны кратковременные задержки, которые заметили некоторые избиратели.

При этом на протяжении всех трех дней голосование не прерывалось ни на минуту: избиратели могли воспользоваться любым из доступных способов — проголосовать онлайн, через электронный терминал или бумажным бюллетенем на участке. Общественный штаб отмечает, что свое избирательное право реализовал каждый, кто хотел, а все голоса были корректно учтены.

Общественный штаб по наблюдению за выборами продолжает следить за ходом подсчета голосов на участках Москвы. По данным штаба, на данный момент все процессы идут в штатном режиме.