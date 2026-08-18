Карты российской платежной системы «Мир» принимают в Мьянме, и это в целом решило проблему с платежами для посещающих эту страну путешественников из РФ. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам российско-мьянманских переговоров в Москве, передает РИА Новости.

Министр назвал Мьянму «очень туристически привлекательным направлением».

«Конечно, есть вопросы перелетов, и над этим тоже работаем. В Мьянме принимают карту „Мир“, и в общем проблема с платежами тоже решена, поэтому здесь возможностей много», — цитирует его агентство.

Как сообщает «Интерфакс», премьер РФ Михаил Мишустин ранее отметил, что Москва заинтересована в расширении туристических обменов с Мьянмой. Он напомнил, что с января нынешнего года граждане обеих стран могут совершать взаимные безвизовые поездки, если каждое посещение длится не больше 30 дней.

Весной в турагентствах говорили, что для россиян Мьянма была не самым популярным направлением по сравнению с другими странами Юго-Восточной Азии. В 2024 году страну посетили лишь около 3 тыс. туристов, в 2025 году — на 9-10% больше, рассказывал MSK1.RU директор турагентства Trekia Рика Асатурян.

В отрасли выразили надежду, что безвизовый режим и запуск прямых рейсов в Мьянму будет способствовать увеличению турпотока.

В сентябре 2023 года было запущено единственное прямое сообщение рейсами Myanmar Airways из Новосибирска, однако полеты периодически приостанавливаются из-за низкого спроса. В этом году последний рейс был совершен в феврале, после чего по причине низкой загрузки была объявлена пауза до октября.

Что касается карт «Мир», то их принимают в Мьянме с июля 2024 года. Сначала это было только в некоторых местах — в отдельных ресторанах и торговых центрах, однако российское посольство обещало, что вскоре список доступных для оплаты терминалов существенно расширится.

В январе 2025 года терминалы платежной системы «Мир» установили в десятках торговых точек в крупнейших городах Мьянмы. Власти заявили, что продолжат увеличивать их число по мере необходимости.

В ноябре того же года Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что картами «Мир» в Мьянме по-прежнему можно платить лишь «с большими ограничениями». В статье говорилось, что их принимают в некоторых отелях, ресторанах и клиниках. Кроме того, для россиян установили терминалы в торговых центрах с надписью «только для карт „Мир“».

«По отзывам туристов, картой действительно можно оплатить в некоторых отелях и ресторанах, но курс обмена невыгодный», — отмечали в АТОР.

Мьянма стала 13-й страной, помимо самой России, где принимают карты «Мир». Без ограничений эти карты действуют в Абхазии, Южной Осетии, Беларуси и на Кубе, подытожил ТАСС в конце 2025 года.