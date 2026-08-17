После июльского решения МОК международные спортивные федерации начали постепенно пересматривать ограничения в отношении российских спортсменов. Однако этот процесс идет неравномерно, а скорого возвращения россиян в футболе и хоккее ждать пока не стоит, заявили RTVI олимпийские чемпионки, депутаты Госдумы Светлана Журова и Ирина Роднина.

За последний месяц к числу организаций, смягчивших режим допуска для россиян, присоединились Всемирная федерация стрельбы из лука и Международная федерация каноэ. Обе структуры связали свои решения с июльским вердиктом МОК. При этом не все международные федерации действуют одинаково: часть уже снимает ограничения, тогда как другие сохраняют нейтральный статус или не меняют прежнюю линию.

Журова связывает эту динамику с последовательной работой российской стороны и изменением подхода самого МОК.

«Это результат хорошей работы нашего Олимпийского комитета и переговоров с международными федерациями. Плюс изменен пункт Олимпийской хартии, где политизация спорта теперь считается неприемлемой. В федерациях прекрасно понимают: если Россия пойдет в суд, она эти дела выиграет — новые нормы хартии просто не позволяют блокировать нас подобным образом», — заявила она.

По словам депутата, возвращение будет происходить постепенно и не без попыток «строить козни», а грань между политическими решениями и недобросовестной конкуренцией нередко оказывается размытой.

«Когда до последнего момента не пускают сильнейшую спортсменку Ангелину Мельникову, которая в итоге выиграла медаль на чемпионате Европы, а визу дают буквально за пару дней до старта — это не политика, а страх перед конкуренцией. Девушка успела собраться и выступить, а вот другую нашу олимпийскую чемпионку так и не допустили. Но это доказывает: мы все равно будем обыгрывать соперников, что бы они ни придумывали», — добавила Журова.

Роднина считает происходящее не ситуативной уступкой, а частью более широкого процесса.

«Идет планомерная работа — как с нашей стороны, так и по линии нового руководства Международного олимпийского комитета. Часть федераций восприняла эти инициативы положительно», — отметила она.

На вопрос, стоит ли ждать аналогичных решений по футболу и хоккею в ближайшее время, собеседницы RTVI ответили сдержанно.

«К сожалению, у меня есть подозрение, что в ближайшее время — нет. Во многих неолимпийских видах спорта мы начали выступать с флагом и гимном намного раньше, чем в олимпийских. Футбол и хоккей формально не привязаны к Олимпиаде, поэтому вопросов к ним было меньше — но именно это и позволяет их дольше блокировать», — сказала Журова.

Она добавила, что особенно сложной остается ситуация в зимних дисциплинах.

«В зимних видах европейское лобби очень сильно во всех международных федерациях, включая хоккейную. Сейчас мы допущены только в одной структуре — Международном союзе конькобежцев, и то лишь в нескольких дисциплинах и не в полном объеме. Остальные зимние виды для нас фактически закрыты. У федераций есть удобный аргумент — дескать, сейчас просто нет отборочных стартов на Олимпиаду. То же самое с футболом: чемпионаты мира и Европы формально не являются квалификацией на Игры, поэтому решения МОК для них, по их логике, не указ. Ситуация может измениться, когда подойдет время отбора на зимнюю Олимпиаду-2030», — пояснила Журова.

Она выразила надежду, что по мере роста числа федераций, снимающих ограничения с россиян, сохраняющиеся отстранения будут выглядеть все менее обоснованными.

Роднина объясняет нынешнюю очередность решений приоритетами самого МОК.

«Я лучше знакома с олимпийскими федерациями и полагаю, что сейчас МОК сосредоточен на летних видах спорта — летняя Олимпиада уже не за горами. Хоккей, думаю, окажется следующим в очереди. К тому же командные турниры сложнее “просчитать”: сборная не собирается и выезжает на турнир в последний момент — этому предшествует целая серия отборочных соревнований», — резюмировала она.

Международная федерация хоккея 30 июля продлила отстранение российских и белорусских команд до чемпионата мира 2027 года — запрет коснулся также юниорских и молодежных сборных. Против допуска россиян по-прежнему выступают хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии.

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что «проанализирует» июльское решение МОК, прежде чем что-либо менять. При этом, по данным The Telegraph, ни ФИФА, ни УЕФА пока не планируют возвращать российские сборные и клубы.