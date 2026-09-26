Россия призывает снять морскую блокаду с Кубы, а также исключить Остров Свободы из списка стран — спонсоров терроризма. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

По его словам, Куба страдает от бедственной гуманитарной ситуации, для решения которой требуются неотложные меры. Остров Свободы сегодня подвергается беспрецедентному давлению со стороны северного соседа.

«Подтверждаем солидарность с кубинским народом и правительством. Настоятельно призываем снять морскую блокаду Острова Свободы, отменить все ограничения на торговлю с Кубой, исключить из давно ставшего одиозным списка государств — спонсоров терроризма», — подчеркнул Лавров.

22 сентября президент США Дональд Трамп в своей речи на ГА ООН назвал Кубу «несостоявшимся государством».

Энергосистема Кубы зависит от нефти, которую раньше республика получала в основном от Венесуэлы. После операции США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро поставки прекратились. Другим странам-импортерам Вашингтон пригрозил введением дополнительных пошлин за отгрузку нефти Гаване.

Американская блокада усилила кубинский энергетический кризис. За текущий год произошло уже несколько общенациональных блэкаутов, к примеру, в марте, июле и начале августа.