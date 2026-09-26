Коллеги и знакомые музыкального критика Сергея Соседова поделились воспоминаниями о нем. Соседов скончался 23 сентября в Якутии в возрасте 58 лет.

Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала Соседова одним из самых узнаваемых музыкальных журналистов своего поколения. Она напомнила о программе «Акулы пера», которая принесла критику широкую известность. По словам Собчак, Соседов вместе с Отаром Кушанашвили стал одним из символов проекта, участники которого задавали звездам провокационные и неудобные вопросы.

«Сергей так и остался символом музыкальной журналистики с 90-х и до наших дней», — написала Собчак.

По ее словам, критик всегда оставался дерзким и честным и словно «родился не в своей эпохе». Собчак добавила, что у Соседова оставалось много телевизионных планов, и выразила соболезнования его близким.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал Соседова ярким и узнаваемым критиком.

«Жизнь может оборваться, как тонкая нить, в любой момент», — отметил он.

Пригожин рассказал, что помнит Соседова со времен ТВ-6, когда сам делал первые шаги в шоу-бизнесе. По словам продюсера, среди музыкальных журналистов того времени Соседов выделялся особенно сильно. Он называл вещи своими именами и не боялся говорить артистам то, что им не хотелось слышать. Слова критика могли задеть, но он не переходил на личности и во многом был прав, считает Пригожин.

Журналист Андрей Медведев назвал Соседова умным, тонким, «всегда уместно злоязыким и точным».

«Ну кто еще мог сказать, что тексты половины групп российской рок-сцены это графоманство и бессмысленный набор случайных слов, не произнося этого вслух? Его реплику «но вам это удалось» могли примерить на себя многие рокеры, и они это отлично понимали», — написал Медведев.

«И безусловно, в отличие от очень многих, в 2022 он сделал трудный русский выбор, разделив с Родиной и народом все его тяготы и лишения», — добавил он.

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что работала с Соседовым на одном телеканале и участвовала с ним в проектах. Об этом она сказала на презентации нового сезона СТС, передает NEWS.ru.

«Я к нему тепло относилась. Он запомнился очень экстравагантным, очень тонко чувствующим искусство, артистов, музыку. Он был острым на язык. Он был инопланетянином», — сказала Чехова.

Ольга Бузова работала вместе с Соседовым в белорусском музыкальном шоу «Фактор. BY». В интервью порталу Super певица призналась, что они не дружили, а критик говорил о ней «разное».

«Он был скандальный, эмоциональный, даже истеричный, но при этом всем такой настоящий, добрый, понимающий! Но я вспоминаю его только с теплом и большим уважением к его профессионализму, любви к творчеству и телевидению!» — сказала Бузова.

Певица Зара назвала Соседова своим другом.

«Не верится… Ушел Сергей Соседов. Мой друг, мой дорогой Сергей… Еще совсем недавно ты приходил на мой концерт в «Зарядье», твоя поддержка всегда была для меня так бесценна», — написала она.

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что новость стала для нее полной неожиданностью.

«Я сейчас узнала новость… Это шок», — написала она в соцсетях.

Сергей Соседов умер в Нерюнгри, куда приехал, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока». Причинами смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга, пишет KP. RU. Результаты судебно-медицинской экспертизы неофициально передали близким критика. По данным издания, эти выводы опровергают версию о падении из-за оторвавшегося тромба.

Тело Соседова нашли на лестничной площадке отеля между первым и вторым этажом. Записи камер наблюдения показали, что в момент падения рядом никого не было. Представитель отеля при этом заявил, что критик упал на ровной площадке из-за ухудшения самочувствия.