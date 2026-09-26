Президент США Дональд Трамп выразил желание, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин заключили соглашение. Американский лидер выразил надежду, что стороны договорятся до наступления зимы.

Журналист спросил Трампа, обсуждал ли он с Зеленским ракеты для систем Patriot. Прямо отвечать на вопрос президент США не стал.

«Я согласен с Зеленским: мы обсуждаем множество разных тем, и по многим из них у нас полное согласие. Но знаете, чего я от него хочу? Чтобы он заключил сделку. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, и чтобы Путин договорился с ним», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, в прошлом месяце в ходе боевых действий погибли 25 тысяч человек, а месяцем ранее — 32 тысячи. Трамп назвал это позором. Источник этих данных он не уточнил.

«Надеюсь, когда-нибудь в не слишком отдаленном будущем, возможно, еще до наступления суровой зимы, они заключат соглашение», — добавил президент США.

22 сентября Трамп и Зеленский встретились в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Тогда Трамп заявил, что стороны придут к соглашению, но не стал раскрывать его условия. На вопрос, пригласит ли он Путина на саммит G20 в Майами в декабре, президент США прямо не ответил. Зеленский после встречи сказал, что конфликт нужно завершить как можно скорее, желательно до зимы.

25 сентября Путин заявил, что Россия будет решать вопрос о продолжении мирных переговоров с Украиной, исходя из собственных интересов.