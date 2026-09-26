Тело гражданина России, пропавшего на Бали, нашли под скалой без признаков жизни. Об этом сообщает издание Detik.

Сообщение об исчезновении 40-летнего Артема Г. поступило в поисково-спасательную службу утром 26 сентября. В ходе поисков спасатели координировали свои действия с полицией Денпасара.

Управление по охране окружающей среды деревни Пекату, где мужчину видели в последний раз, предоставило данные о местности вокруг места происшествия.

«Поисковые работы проводились с использованием беспилотника с тепловизором в 11:45 по местному времени в районе края обрыва», — заявил полевой координатор поисково-спасательного управления Денпасара.

Мониторинг территории не принес результатов, но спустя некоторое время местные жители рассказали спасателям о неприятном запахе. Тело мужчины обнаружили под скалой, среди камней в районе Танджунг-Мебулу, где ранее нашли припаркованный мотоцикл, принадлежавший россиянину.

После того, как местоположение мужчины удалось определить с помощью БПЛА, поисковой группе пришлось дождаться отлива. Тело было доставлено в местную клинику для дальнейшего обследования.

Как сообщает телеграм-канал «112», гражданин России перестал выходить на связь 23 сентября. В этот день он должен был вылететь домой, однако за два часа до рейса перестал выходить на связь.

Телеграм-канал Baza уточняет, что речь идет о жителе Москвы, который проживал на острове с женой и детьми. Погибший работал в сфере строительства элитной недвижимости и помогал подобрать объекты на Бали для инвестиций. По информации канала, он часто забирался на высокие точки, чтобы фотографировать закаты и рассветы.