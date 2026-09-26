В пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан при взрыве погибли 11 человек, еще 30 получили ранения. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщила экстренная служба Rescue 1122, на данные которой ссылается Reuters.

По словам спасателей, пострадавших доставили в больницы, им оказывают медицинскую помощь. Причину взрыва и подробности произошедшего служба не уточнила.

Дера-Исмаил-Хан находится в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, примерно в 350 км к юго-западу от Исламабада. За последние годы в городе произошла серия взрывов. В январе 2026 года террорист-смертник подорвал себя на свадьбе в доме главы местного комитета мира Нура Алама Махсуда. Тогда погибли по меньшей мере семь человек, 25 получили ранения. Незадолго до этого при подрыве полицейской машины в городе погибли трое полицейских.

В ноябре 2023 года заложенная в мотоцикл бомба взорвалась рядом с полицейским патрулем у автобусной остановки и убила пятерых человек.

Взрыв произошел на фоне обострения отношений между Пакистаном и Афганистаном. 23 сентября пакистанская ПВО, по данным Исламабада, сбила восемь беспилотников, которые залетели в страну с афганской территории. На следующий день министр информации Пакистана Аттаулла Тарар объявил об ударах по десяти объектам в Афганистане. По его словам, там запускали и хранили дроны. Тарар обвинил правительство талибов в эскалации и пообещал «немедленный и решительный ответ» на любое нарушение суверенитета Пакистана. При этом министр заявил, что Исламабад не стремится к эскалации.