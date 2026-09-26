Администрация президента США Дональда Трампа не стала включать ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot в пакет военной помощи Украине, хотя Киев добивается дополнительных поставок этих вооружений. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, администрация взяла на себя юридически обязывающие обязательства по расходованию почти всех 400 млн долларов, которые Конгресс одобрил на военную помощь Украине в конце 2025 года. Это гарантирует, что средства не сгорят 30 сентября. К началу этой недели по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) законтрактовали 307 млн долларов, а оставшиеся 93 млн администрация планирует закрепить до окончания финансового года. В Пентагоне, который курирует программу, от комментариев отказались.

Об отсутствии ракет Patriot в перечне вооружений рассказал один из собеседников агентства. Reuters отмечает, что война США с Ираном и конфликт на Украине истощили мировые запасы Patriot, а Киев настойчиво просит новых поставок.

Первые поставки начались в сентябре: в них вошли наступательные вооружения и запчасти для бронетехники. Остальное планируют передать до октября 2029 года. Президентский срок Трампа истекает в январе того же года. Распределение этих денег вызвало споры в Конгрессе: демократы и часть республиканцев упрекали Пентагон в том, что ведомство затягивает выделение помощи, за которую обе партии проголосовали в декабре. Еще в июле Reuters писало, что администрация предупредила Конгресс: вооружения могут дойти до украинских войск лишь через несколько лет. Пентагон несколько раз приостанавливал отправку оружия Украине из-за опасений, что американские запасы слишком малы.

Новость появилась в тот же день, когда президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении Вашингтона по лицензии на выпуск ракет Patriot. По словам Зеленского, на последней встрече Трамп подчеркнул, что принял окончательное решение и Украина получит лицензии на производство ракет Patriot. Трамп и Зеленский встречались на этой неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. После переговоров украинский президент сообщил, что стороны обсудили пути завершения конфликта, в том числе возможное двустороннее прекращение ударов по энергетическим объектам.

Вопрос о лицензии Трамп поднимал и раньше. Впервые он допустил такую возможность в июле на саммите НАТО в Турции, но спустя несколько недель отыграл назад, заявив, что должен быть осторожен с передачей технологий. В конце июля на заседании кабинета в Кэмп-Дэвиде Трамп назвал эту технологию вещью, которую трудно отдать, и добавил, что получившая ее страна однажды может обернуться против США. Даже если лицензии выдадут, на создание производственных мощностей уйдет больше года, а срочные потребности Киева это не закроет. Зеленский ранее говорил о переговорах с американской компанией Raytheon и надеялся наладить выпуск примерно за полтора года.

Об остром дефиците перехватчиков Patriot Украина говорит с февраля, когда США и Израиль начали войну с Ираном и поставки этих комплексов перенаправили. В августе Зеленский говорил, что для прохождения зимы Украине нужно 5% американских ракет-перехватчиков Patriot, а для уничтожения всех российских баллистических ракет — 10%.

Нехватка ракет затрагивает и европейских союзников США. Министр обороны Германии Борис Писториус добивается от американского руководства разрешения выпускать в Германии ракеты PAC-3 MSE: по его словам, еще одна производственная площадка поможет закрыть заметный дефицит в мировых поставках. Германская MBDA уже выпускает перехватчики PAC-2 разработки Raytheon, а более современные и дорогие PAC-3 MSE производит Lockheed Martin.