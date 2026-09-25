В Вологодской области судебные приставы ищут 11-летнюю Софию Суворову. Ее родители Светлана и Вячеслав Суворовы из села Кичменгский Городок вступили в религиозную организацию «Русская православная церковь Царская империя», бросили дом и уехали вместе с дочерью. Об этом пишет «КП Ростов-на-Дону».

По данным следствия, семья пропала в октябре 2024 года. Суворовых разыскивают следователи и судебные приставы. По иску старшей дочери Светланы суд лишил супругов родительских прав.

Светлана Суворова переехала в Кичменгский Городок из Москвы. В селе она работала социальным педагогом, затем заместителем директора по воспитательной работе в Кичменгско-Городецкой специальной коррекционной школе-интернате, позже учителем индивидуального обучения. Ее муж Вячеслав работал электриком. По словам бывшей коллеги Светланы Людмилы, семья регулярно ходила в местный православный храм и брала с собой дочь.

Перемены в Светлане знакомые заметили примерно в 2022 году. Женщина стала носить платок, перестала ходить в церковь и перевела дочь на домашнее обучение.

«Мы тогда ее спросили: «Светлана Николаевна, ну зачем?» А она ответила резко: «Я лучше ее научу!»», — вспоминает Людмила.

В августе 2023 года Светлана уволилась. Коллегам она объяснила, что семья больше не будет работать и начнет жить за счет подсобного хозяйства.

Старшая дочь Светланы выяснила, что мать познакомилась с кем-то из участников «Царской империи». После «призыва» от членов организации супруги оставили дом, хозяйство, скот и запасы еды и уехали. Позже Светлана позвонила родственникам и попросила семью не искать. Где сейчас находятся Суворовы, неизвестно.

«Царская империя» базировалась в селе Айбаши Ульяновской области. Ее основатель Леонид Власов провозгласил себя императором, последователи называют его Зосимой. Новых членов общины привлекали через соцсети: им предлагали перестать платить по кредитам и за услуги ЖКХ, уничтожить документы и банковские карты, продать жилье и переехать в общину. Там люди жили без электричества и газа и готовились к «концу света», который ожидают в 2028 году.

В феврале 2024 года силовики задержали Власова и его соратников. Им вменяют создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. По данным «Комсомольской правды», Власова также обвиняют в публичных призывах к терроризму. Дело рассматривает суд. После ареста основателя община продолжила существовать, часть последователей осталась в Айбашах.

В феврале 2026 года жительница Петербурга попыталась увезти в «Царскую империю» двух дочерей. Женщину и девочек нашли в Подмосковье, младшую дочь передали отцу.