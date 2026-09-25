Руководитель администрации президента Узбекистана Саида Мирзиеева провела встречу с руководством американской инвестиционной компании BlackRock в Нью-Йорке. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Мирзиеева сообщила, что стороны обсуждали запуск Ташкентского международного финансового центра, запланированный на 2027 год. Глава администрации президента Узбекистана уточнила, что BlackRock принимает участие в создании концепции и проработке структуры центра.

«На нашем совместном круглом столе с представителями деловых кругов Америки обсудили перспективы развития Узбекистана и региона на ближайшие десятилетия. Узбекистан открывается для крупных качественных инвестиций», — добавила она.

В частности, в мероприятии принимали участие руководитель BlackRock Роберт Капито, вице-председатель компании Томас Донилон, председатель и главный исполнительный директор Global Infrastructure Partners Адебайо Огунлеси, а также глобальный руководитель группы финансовых и стратегических инвесторов компании и руководитель по Ближнему Востоку Чарльз Хатами.

В мае стало известно, что спрос со стороны инвесторов на акции Национального инвестиционного фонда Узбекистана (UzNIF), размещенные на Лондонской фондовой бирже, достиг $2,9 млрд при общей оценке чистых активов фонда в $2,4 млрд.

По мнению аналитиков, ажиотаж в связи с первичным выходом UzNIF на международный фондовый рынок был вызван доверием к фонду под управлением американской компании Franklin Templeton, в капитале которого участвует BlackRock, а также владением долями в 13 стратегических предприятиях Узбекистана.