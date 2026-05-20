Национальный инвестиционный фонд Узбекистана впервые вышел на международный фондовый рынок. Желающих купить акции оказалось в четыре раза больше, чем бумаг в продаже.

Национальный инвестиционный фонд Узбекистана (UzNIF) провел IPO — первичное размещение акций — на Лондонской фондовой бирже. Спрос со стороны инвесторов составил около $2,9 млрд, тогда как чистые активы самого фонда оцениваются в $2,4 млрд. В торгах поучаствовали более 160 крупных игроков. На церемонии открытия торгов присутствовала руководитель администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева.

Почему так много желающих? Аналитики указывают на два ключевых фактора. Во-первых, доверие: фонд передан под управление американцев, а в капитале участвуют такие гиганты, как BlackRock. Во-вторых, уникальность продукта: UzNIF владеет долями в 13 стратегических предприятиях страны.

Аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский объясняет:

«Главный фактор — передача фонда под управление Franklin Templeton. Для глобальных инвесторов это сняло риски управления и повысило прозрачность. Участие в капитале таких гигантов, как BlackRock, послужило «печатью качества» для остальных. В итоге инвесторы получили доступ к 13 стратегическим предприятиям через один инструмент — своего рода ETF на Узбекистан».

Что это значит для региона? По мнению Вишневского, сделка меняет восприятие всей Центральной Азии:

«Успех размещения в Лондоне и Ташкенте доказывает, что Центральная Азия перестала быть для инвесторов «экзотикой». Регион воспринимается теперь как самостоятельная площадка с прозрачными правилами игры».

Цифры подкрепляют этот вывод— за 2021—2025 годы республика привлекла более $123 млрд иностранных инвестиций, добавляет эксперт.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын призывает смотреть на сделку трезво и дает исторический контекст: Лондонская биржа давно сделала ставку на эмитентов из развивающихся стран, намеренно смягчив требования к размещению, чтобы конкурировать с американскими площадками. Именно поэтому здесь размещались Mail.Ru Group и казахский Kaspi.Kz. По словам аналитика, подобные эмитенты привлекают инвесторов своей редкостью и доминирующим положением на рынке.

Однако в абсолютных цифрах нынешняя сделка весьма скромна, объясняет Делицын:

«Речь идет об IPO объемом $603 млн. Сейчас ожидается IPO SpaceX, которое намерено привлечь от $50 до $75 млрд. Отсюда следует, что ресурс инвесторов к IPO — по крайней мере в сто раз больше».

Выход на западный рынок несет и конкретные риски. Размещение более 30% акций означает, что инвесторы получают реальный вес в совете директоров, а вместе с этим приходит жесткий регуляторный контроль, говорит Делицын.

«На компании из развивающихся стран нередко налагали многомиллиардные штрафы, а иногда — как в случае индийского миллиардера Гаутама Адани — преследовали и акционера, в общем-то, за следование практике, вполне общепринятой там, где он вел бизнес», — проводит параллели он.

Именно поэтому, считает Делицын, маловероятно, что российские компании сейчас заинтересуются подобным источником капитала.