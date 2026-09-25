Предложение Минфина перевести пассивные доходы на общую шкалу НДФЛ — ожидаемый шаг в условиях растущего дефицита бюджета. Об этом в беседе с RTVI заявил экономист Олег Комолов, автор телеграм-канала «Простые числа». По его мнению, это не последнее ужесточение налоговой политики.

Ранее министерство предложило включить в основную налоговую базу по НДФЛ дивиденды, проценты по вкладам, поступления от продажи имущества и операций с ценными бумагами, а также полученное по договорам страхования и дарения. Сейчас они облагаются по ставкам 13—15%, а после изменений налог составит от 13 до 22% в зависимости от совокупного дохода.

«Совершенно ожидаемое решение государства. Пока не решение, а дискуссии. Понятно, что перенесли их на послевыборный период, чтобы лишний раз не злить граждан и не поднимать риск всяких социальных протестов», — сказал Комолов.

По его мнению, в условиях роста дефицита бюджета государство видит свою задачу в том, чтобы использовать «все возможные методы пополнения казны».

«Думаю, мы еще встретим не один подобный шаг ужесточения налоговой политики», — добавил он.

По данным Минфина, за январь—август дефицит федерального бюджета составил 5,8 трлн рублей, или 2,5% ВВП, при плане на весь год в 1,6% ВВП (3,8 трлн рублей).

Как отметил эксперт, государство пытается решить бюджетную проблему постепенно: через мелкие налоговые поправки, отмену льгот и пересмотр ставок для отдельных отраслей и групп компаний.

Будут ли в новых правилах исключения для житейских ситуаций, таких как продажа унаследованной квартиры ради покупки жилья побольше, зависит от реакции общества, полагает Комолов.

«Если в целом резонанса общественного не будет, кроме возмущения в социальных сетях, то, скорее всего, государство пойдет по наиболее жесткому пути, потому что есть главная проблема — бюджетный дефицит, и его в любом случае придется решать. Как правило, проблемы бюджетно-налогового характера государство решает за счет тех социальных групп, которые оказывают наименьшее сопротивление», — пояснил он.

«Несмотря на то, что число российских миллиардеров в списке Forbes только растет, государство и не заикается о том, чтобы ввести налог на сверхдоходы нашего привилегированного класса или каким-то образом обложить дополнительным налогом банковскую систему, которая получает сверхприбыли уже четвертый год подряд», — добавил экономист.

Причину он видит в том, что крупный бизнес может защищать свои интересы.

«А представители малого бизнеса, отдельные граждане такой институциональной возможности не имеют и поэтому становятся объектами ужесточения налоговой политики», — указал Комолов.

При этом слишком высокий налог может ударить по банковским вкладам, а через них — по самому государству, предупредил аналитик.

«Банковские вклады играют очень важную институциональную роль для современной экономики, они являются источником ликвидности для банков при их операциях с государственным долгом. Банки — крупнейшие покупатели ОФЗ, и если допустить ситуацию, при которой граждане начнут массово изымать свои вклады из банков, то просто у государства появятся проблемы с привлечением госдолга не эмиссионным образом», — пояснил он.

Поэтому, по мнению эксперта, поднимать ставку слишком высоко нельзя. Удерживать сбережения в банках, считает он, помогают и высокая ключевая ставка, и довольно мягкий налоговый режим. Это важно для государства, поскольку в условиях дефицита рост госдолга — один из основных способов пополнить бюджет, добавил Комолов. 11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%, приостановив цикл ее снижения.