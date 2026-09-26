Причинами смерти телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга в результате травмы. Об этом пишет KP.RU.

Издание уточняет, что результаты судебно-медицинской экспертизы в Нерюнгри были неофициально переданы близким Соседова. Полученные данные опровергают версию о падении в результате оторвавшегося тромба, так как в этом случае причиной смерти стала бы тромбоэмболия или ишемический инсульт, отмечает KP.RU.

По информации издания, тело телеведущего обнаружили в пролете на лестнице между первым и вторым этажом, предположительно он упал по пути в свой номер. Администратор позвонила врачам, после чего сообщила о случившемся Виктору Беззубову, продюсеру конкурса «Жемчужина Дальнего Востока», жюри которого должен был возглавить Соседов.

«Сергей Васильевич был в хорошем настроении, беды ничего не предрекало… Он поднялся до третьей лестницы, и со ступеньки он упал навзничь на площадку между первым и вторым пролетом… Мы его положили на носилки и вынесли к «Скорой». В больнице сообщили, что он в тяжелом состоянии, на консилиуме решили, что нужно делать операцию», — рассказал Беззубов.

По его словам, в 22:45 по местному времени поступило сообщение о смерти Соседова из-за полученных травм, несовместимых с жизнью. Издание отмечает, что в ходе изучения записей с камер видеонаблюдения удалось установить, что рядом с мужчиной никого не было в момент падения.

«То ли споткнулся, то ли оступился… видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад», — сообщил Беззубов.

Представитель отеля, в свою очередь, заявил, что музыкальный критик упал не с лестницы, а на ровной площадке, в результате ухудшения своего состояния. В настоящий момент сами видеозаписи находятся в распоряжении сотрудников правоохранительных органов.