В северных регионах снежные осадки прогнозируются в последних числах сентября и в начале октября, в то время как на территории центральной части страны их стоит ждать не раньше середины осени. Об этом пишет Ura.ru.

В Москве кратковременный снегопад может пройти в конце первой декады октября, но устойчивого покрова он не образует, говорится в материале. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предположил, что первый снег в столице выпадет позже климатической нормы — не раньше середины месяца.

В Екатеринбурге первый снег по климатической норме выпадает в третьей декаде сентября. Однако в этом году существенных осадков в прогнозе нет вплоть до первой декады октября, рассказала главный синоптик Урала Галина Шепоренко. Она также отметила, что температура в этом месяце будет на градус выше нормы.

«Первый снег выпадет не раньше середины октября. Пока для снега слишком тепло», — сказала она.

Прогноз по Новосибирску говорит о том, что первый снег жители города смогут увидеть после 10 октября. В качестве ориентировочной даты указывается 13 октября. Предположительно, в этот день пройдет мокрый снег с дождем при температуре на уровне 2 градусов. При этом в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что в отдельных районах снегопад может начаться уже в последних числах сентября.

В Алтайском крае и Республике Алтай сроки первого снега зависят от рельефа. В высокогорных районах он может выпасть уже в конце сентября, а на равнинах — только к концу второй декады октября.