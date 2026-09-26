Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать специальную комиссию для проверки состояния дел в Министерстве обороны республики. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как следует из текста публикации, комиссия займется комплексной проверкой ведомства, включая сферу финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений. Члены комиссии должны будут доложить главе государства первые результаты о проделанной работе в течение недели.

В состав комиссии войдут зампред Совбеза Казахстана Аида Балаева, глава Высшей аудиторской палаты страны Алихан Смаилов, замглавы администрации Токаева Ержан Жиенбаев, председатель агентства республики по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, руководитель аппарата Совбеза Мурат Баймукашев, министр финансов Казахстана Мади Такиев, первы заместитель генпрокурора страны Жандос Умиралиев, первый зампред комитета нацбезопасности республики Али Алтынбаев и первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

Токаев подписал распоряжение на фоне гибели военнослужащих во время высадки с катера «Қайсар» в ходе учений 24 сентября в 43 км от Актау. В условиях неблагоприятной погоды 17 человек унесло в море, лишь троим из них удалось выжить.

По факту произошедшего правоохранительные органы Казахстана возбудили уголовное дело о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения, которое повлекло смерть людей.

Ранее сообщалось о задержании в рамках расследования дела начальника штаба, первого заместителя главнокомандующего Военно-морскими силами Казахстана, двух командиров воинских частей, командиры роты морской пехоты и командира катера.