В Каспийском море нашли тела еще двоих военнослужащих Казахстана — последних из 17 пропавших во время учений при резком ухудшении погоды. Только троих из них удалось спасти, остальные 14 погибли, сообщило Минобороны республики.

«Сегодня, 25 сентября, около 09:15 в ходе непрерывных поисково-спасательных работ были обнаружены тела двух ранее пропавших военнослужащих — сержанта Гумарова Мансура и матроса Турдыбекулы Мираса», — говорится в сообщении.

От имени руководства Минобороны и личного состава Вооруженных сил Казахстана ведомство выразило «глубокие и искренние» соболезнования родным и близким погибших. Оно пообещало оказать семьям всестороннюю материальную и психологическую помощь.

О происшествии во время учений на Каспии в Мангистауской области стало известно накануне, 24 сентября. Изначально сообщалось о 19 военнослужащих, унесенных в открытое море, но позднее Минобороны уточнило, что пропали 17 человек.

Выжили только трое, тела 12 военных нашли в тот же день. Ведомство опубликовало список погибших. Некоторым оставались считанные дни до демобилизации, говорится в сюжете телеканала КТК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин направил Токаеву телеграмму, в которой выразил «глубокие соболезнования по случаю трагического происшествия в ходе учений».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 453 УК республики) и нарушении правил кораблевождения, повлекшем смерть человека (ст. 465).

Замминистра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов доложил на правительственном совещании, что подозреваемые должностные лица уже установлены, сообщает администрация Мангистауской области.

Вице-премьер республики Канат Бозумбаев поручил в кратчайший срок установить полную картину произошедшего и принять меры в отношении ответственных лиц.