Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Белом доме. Китайский лидер находится в Штатах с трехдневным визитом. Профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков заявил в эфире RTVI, что Си Цзиньпин — единственный в мире лидер, с которым Трамп разговаривает «на равных».

По словам Коробкова, Трамп — «классический реалист» и «воспринимает всё в понятиях силы».

«Для него Китай — это единственная равная сейчас страна. Да, это оппонент, это соперник, но Си — это единственный мировой лидер, с которым он говорит на равных», — подчеркнул Коробков.

Позицию Трампа символизирует тот факт, что американский лидер лично встречал председателя КНР у трапа самолета на объединенной базе Эндрюс, считает эксперт.

«Это редчайший случай, первый за два срока президентства Трампа. Последний раз вообще это происходило в 2015 году, когда Обама встречал папу Римского. Это знак высочайшего уважения», — отметил Коробков.

В целом визит Си Цзиньпина в США проходит «на гораздо более помпезном уровне, чем ожидалось», полагает политолог.

«Трамп показывает свою картину мира: есть великие державы, есть сверхдержавы и есть все остальные», — заявил Коробков.

Он добавил, что для президента США «сейчас очень сложный момент».

«Ему нужна какая-то помощь, сотрудничество со стороны Китая в решении как проблем, связанных с войной в Персидском заливе, так и в отношениях с Россией. И он рассчитывает на какое-то сотрудничество», — сказал Коробков.