Совет Евросоюза 24 сентября одобрил временную отмену импортных пошлин примерно для 80% армянского экспорта в ЕС. Мера рассчитана на два года и, как объяснили в Брюсселе, должна помочь Армении после введенных Россией торговых ограничений.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос связала торговую меру с внешнеполитическим курсом Еревана:

«Это наш ответ на закрытие Россией своего рынка для армянских производителей и фермеров после демократического выбора Армении двигаться ближе к Европе», — заявила она в X.

Министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен Макэнти, чьи слова приводит Совет ЕС, также назвала решение поддержкой европейского курса Армении:

«Мы усиливаем поддержку Армении и ее народа, которые ясно выбрали проевропейский путь, несмотря на внешнее давление».

Пошлины приостановят для широкого перечня товаров, включая часть сельскохозяйственной продукции. Для отдельных позиций предусмотрены квоты. ЕС также сможет применить защитные меры, если рост импорта навредит европейским производителям. Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии 15 сентября; решение Совета завершило его согласование.

Беспошлинный режим еще не действует. Регламент должны подписать и опубликовать в официальном журнале ЕС. Он вступит в силу на следующий день после публикации, и с этой даты начнется двухлетний срок.