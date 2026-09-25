Южная Корея станет «решающей целью коллективного наказания», если превратится в ключевой центр американской системы совместной обороны. Такое предупреждение содержится в опубликованном 25 сентября агентством KCNA комментарии Кан Чхоль Су, руководителя отдела северокорейского Института изучения враждебных государств.

Поводом стали слова командующего американскими войсками в Южной Корее генерала Ксавье Брансона. Он назвал страну важным центром коллективной обороны и говорил о необходимости совместно реагировать на угрозы, возникающие за пределами Корейского полуострова. Пхеньян увидел в этом намерение Вашингтона использовать Южную Корею как базу для операций в других регионах.

«Республика Корея, которая в соответствии со стратегическими интересами США стала „решающим центром коллективной обороны“, превратится в решающую цель коллективного наказания», — заявил Кан Чхоль Су.

Он также раскритиковал совместные учения, размещение американских сил и увеличение военных расходов Сеула.

Конкретных сроков или целей возможной атаки северокорейская сторона пока не назвала. По данным Reuters, американское командование в Южной Корее на момент публикации не ответило на запрос о комментарии.