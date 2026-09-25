Арестованный в Индии танкер Unity под флагом Камеруна с российским экипажем на борту попал в очень сильный шторм. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в Калькутте.

«Сегодня говорили с капитаном танкера, он подтвердил, что действительно был очень сильный шторм и судно дрейфует в сторону берега, но, по его словам, ситуация стабилизируется», — рассказали дипломаты.

По словам сотрудников диппредставительства, портовые власти в курсе ситуации и постоянно поддерживают связь с капитаном. Местные власти считают, что жизни экипажа ничего не угрожает.

«Шторм затихает, и ситуация в течение пяти-шести часов нормализуется», — заявили в генконсульстве.

Дипломаты уточнили, что капитан не жаловался на снабжение моряков продовольствием, а полученных ранее продуктов должно хватить до конца сентября. Провизию экипажу через индийских агентов поставляет московская компания ООО «СК „Согласие“».

Власти Индии 11 мая арестовали Unity, на борту которого находятся 20 граждан России. Поводом стали финансовые претензии к судовладельцу. И истец, и ответчик зарегистрированы в Объединенных Арабских Эмиратах.

На момент начала шторма Unity стоял на якоре в 10 км от порта Парадип. Из-за технической неисправности судно не может выйти в море. «СК „Согласие“» также занимается передачей контроля над танкером и репатриацией экипажа.

В генконсульстве рассказали, что заседание Высокого суда Ориссы по делу о репатриации прошло 21 сентября. Ожидается, что окончательное решение будет объявлено на следующей неделе. Заседание по коммерческому иску и аресту судна назначено на 12 октября.